Výmena na jednom hoteli, ale inak nuda. Čo bude s Nemcom? Manažér naznačil ich plány

Bola to veľká nuda. Takto by sa dal zhodnotiť záver obdobia prestupov v NHL. Fanúšikovia márne čakali na výmenu Thomasa, Petterssona, Trochecka, zaujímavého brankára či Nemca.
Celkovo sa počas dňa udialo 21 výmen, čo je o päť menej ako vlani, keď pôsobisko menil aj Rantanen či Marchand. Tohtoročný trade deadline nesiahal ani na celkový rekord prestupov, ktorý je 32 z roku 2020.
Najzaujímavejší trejd dňa prišiel zrejme až v jeho úplnom závere, keď Colorado získalo Nazema Kadriho, ktorý s Avs už v minulosti vyhral Stanley Cup.
Táto správa Kadriho veľmi potešila: "Od radosti som si skoro buchol hlavu o strop."
Za menším počtom výmen môže byť aj zmena pravidiel. Vôbec prvýkrát bude platový strop platiť aj v play-off a tímy si preto nemôžu nechať hráčov na listine dlhodobo zranených hráčov a neskôr ich aktivovať bez toho, aby im zabrali miesto pod platovým stropom.
Najväčšou výmenou sezóny tak stále ostáva decembrový príchod Quinna Hughesa z Vancouveru do Minnesoty.
Čo bude so Šimonom Nemcom?
Slovenskí fanúšikovia očakávali, či sa niečo udeje so Šimonom Nemcom. Obranca New Jersey zmenil v posledných dňoch agenta a podľa všetkého aj sám dúfal, že zmení tím. Chce viac príležitostí a možností ukázať, že vie byť obrancom číslo 1.
Očakávania však boli márne. New Jersey neurobilo ani jednu výmenu.
Minimálne do leta tak Slovák ostáva hráčom Devils.
O jeho budúcnosti hovoril na tlačovej konferencii aj generálny manažér mužstva Tom Fitzgerald: „Budeme sa tým zaoberať, keď bude sezóna končiť a uvidíme, ako premýšľa. Budeme hovoriť o tom, ako on vidí svoju budúcnosť, kde pasuje do našich plánov a či sa mu páči v New Jersey. Budem o tom hovoriť s jeho novým agentom.“
V ďalšom rozhovore bol však Fitzgerald priamejší:
„Som si istý, že sa so Šimonom dohodneme. Nemôže ísť na arbitráž, nemá žiadne práva. V zostave máme sedem obrancov, ktorí sú na úrovni NHL. Mojím cieľom po sezóne bude uvoľniť jedného z nich a získať nejakú pomoc smerom dopredu. Šimon zmenil agenta a prešli sme si s ním, čo pre nás znamená. Je dobrý mladý obranca a dokým sa niečo nezmení, je súčasťou našej organizácie.“
Aké možnosti má teraz Šimon Nemec?
Po sezóne mu skončí zmluva, ale bude obmedzeným voľným hráčom. To znamená, že práva na podpis novej zmluvy s ním budú mať Devils.
Insider Pierre LeBrun naznačil, že Nemec by chcel podobnú zmluvu, ako má Luke Hughes, ktorý zarába deväť miliónov ročne.
V klube však nemusia byť ochotní dať mu ju. Je možné, že sa posnažia o kratší kontrakt za nižšiu sumu a dajú mu šancu ukázať, že si zaslúži viac.
Ďalšou možnosťou je výmena, ktorá by mohla prísť v lete. Práva na Nemca by získal iný klub, ktorý by s ním mohol diskutovať o novej zmluve.
Menej využívanou možnosťou je aj takzvaný „offer sheet“. Akýkoľvek tím by sa mohol s Nemcom dohodnúť na zmluve. New Jersey by malo týždeň na rozhodnutie, či ponuku vyrovná a ponechá si ho alebo nechá slovenského obrancu odísť. Kompenzáciou by boli voľby v drafte.
Vymenili ho do klubu na rovnakom hoteli
Brayden Schenn sa stal novou posilou New Yorku Islanders. Tí ho získali zo St. Louis Blues, kde bol kapitánom a spoluhráčom Dalibora Dvorského.
Kuriozitou je, že obe mužstvá boli v tom čase na tom istom hoteli v San Jose. Blues totiž hrali na ľade Sharks v noci na sobotu, Islanders odohrajú svoj zápas v noci na nedeľu.
Výmena tak prebehla prakticky na hotelovej izbe. Schenn sa pred jej skompletizovaním stretol s trénerom aj generálnym manažérom Isles.
„Vybehol som len na iné poschodie,“ opisoval situáciu 34-ročný útočník. Na hoteli tak ani nemusel zmeniť izbu a stal sa hráčom nového tímu.
„Musel som len ísť do inej jedálne, to je všetko,“ dodal Schenn.
Na to, aby sa výmena uskutočnila, Schenn ju musel odsúhlasiť. Keďže boli na tom istom hoteli, bolo o čosi jednoduchšie porozprávať sa o vzájomných predstavách.
Chalanom sa chce plakať
Veľký šok zažili po zobudení v piatok ráno hráči Washingtonu. V noci vymenili ich obrancu Johna Carlsona, ktorý posilnil Anaheim.
O prestupe sa až ráno dozvedel aj samotný Carlson. V klube Capitals odohral ako obranca najviac zápasov, strelil najviac gólov a získal najviac bodov. V roku 2018 oslavoval zisk Stanley Cupu.
Carlson vedel, že Ducks nemá na svojom zozname mužstiev, kde ho nemôžu vymeniť a že zároveň patria medzi tri až štyri tímy, ktoré majú záujem. Po sezóne mu končí zmluva a bude voľným hráčom. Je tak teoretická možnosť, že sa do hlavného mesta USA vráti, ale o tom ešte nechcel hovoriť.
Jeho odchod znášali ťažko viacerí jeho spoluhráči. „Je to najsmutnejší deň v mojej kariére,“ povedal Ovečkin.
V mužstve zostali už len dvaja víťazi Stanley Cupu z roku 2018. Alexander Ovečkin a Tom Wilson.
„Je to brutálne. Som si istý, že v tíme je pár chalanov, ktorým sa chce plakať. Taká je však realita. Dnes plačete, zajtra sa zobudíte a budete hrať hokej. Musíme si odviesť svoju prácu,“ hovoril zase Wilson.
