Vylepšení Masivní balík vylepšení do Maďarska přivezl Haas, ovšem jen pro Kevina Magnussena. Dán dostal nové zadní zavěšení, značně upravenou podlahu a difuzér a vylepšení doznal i brzdný systém. Výměna převodovky byla provedena u Maxe Verstappena a Sebastiana Vettela a Lando Norris nasadil nový výfuk.

Vylepšení Masivní balík vylepšení do Maďarska přivezl Haas, ovšem jen pro Kevina Magnussena. Dán dostal nové zadní zavěšení, značně upravenou podlahu a difuzér a vylepšení doznal i brzdný systém. Výměna převodovky byla provedena u Maxe Verstappena a Sebastiana Vettela a Lando Norris nasadil nový výfuk.