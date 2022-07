Verstappen ovládol VC Maďarska, štartoval pritom až z desiateho miesta

Za Verstappenom skončili oba monoposty Mercedesu. Druhý prišiel do cieľa Brit Lewis Hamilton a hneď za ním aj jeho tímový kolega a krajan George Russell.

Verstappen si rýchlo vylepšil pozíciu a v 12. kole sa spoločne s Hamiltonom dostali cez pôvodne štvrtého Norrisa. V 17. kole prezul Russell, krátko na to aj obe vozidlá Ferrari.

Veľkú smolu mal opäť Charles Leclerc. Monačan mal preteky dobre roznehnuté, ale opäť doplatil na zlú taktiku Ferrari. To mu počas druhej zastávky v boxoch obulo tvrdé pnenumatiky, na ktorých strácal pozície.

Cunoda spravil v 35. kole "hodiny" ale nikoho nezasiahol a pokračoval v pretekoch. Druhé boxy prišli od 39. kola, pričom na čele bol Hamilton s jednou zastávkou a za ním sa zoradili Verstappen - Leclerc - Russell. Hamilton prezul v 52. kole a zaradil sa na 5. pozíciu.

Verstappen mal v tom čase 7-sekundový náskok pred Leclercom, na ktorého zatlačil Russell a uspel v 54. kole. Pozíciu si vylepšil aj druhý Mercedes, keď Hamilton na rovinke predbehol Sainza a od 62. kola bolo poradie Verstappen - Russell - Hamilton.

Dlho to vyzeralo, že do cieľa dôjdu všetky monoposty, no v 68. kole Bottas doplatil na zlyhanie pohonnej jednotky. Virtuálny safety car na krátky čas spomalilo Verstappena a zápletku záveru dodal aj začínajúci dážď, ale k dramatickým momentom už nedošlo.

Priebežné poradia