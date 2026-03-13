Padlo rozhodnutie? Vojenský konflikt má ovplyvniť kalendár formuly 1

Plánované Veľké ceny formuly 1 v Bahrajne a Saudskej Arábii sa neuskutočnia. Televízia Sky informovala, že ich vedenie F1 zrušilo pre pretrvávajúcu vojenskú eskaláciu na Blízkom východe.
Preteky v Bahrajne mali byť na programe 12. apríla, v Saudskej Arábii o týždeň neskôr.
Medzinárodná automobilová federácia FIA ani samotná F1 zatiaľ zrušenie pretekov oficiálne neoznámili, no spoločnosť Sky má ako držiteľ vysielacích práv informácie zo spoľahlivých zdrojov.
Obe podujatia nebudú podľa mediálneho koncernu nahradené a v kalendári pretekov zostane iba 22 z plánovaných 24 veľkých cien.
Počas nadchádzajúceho víkendu je na programe druhá z nich - v Číne. Nová sezóna F1 odštartovala 8. marca v Austrálii, po podujatí v Šanghaji sa presunie do Japonska (29. marca).
Nasledovať potom bude pôvodne neplánovaná prestávka, ktorá bude trvať vyše mesiaca. Ukončia ju až preteky v Miami, ktoré sú na programe 3. mája.