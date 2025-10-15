    Mercedes vyriešil kľúčovú otázku. Prezradil mená jazdcov na budúcu sezónu

    George Russell.
    George Russell. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. okt 2025 o 16:37
    Obaja jazdci sú odchovancami stajne.

    BRACKLEY. George Russell a Kimi Antonelli budú aj v budúcej sezóne jazdiť za tím formuly 1 Mercedes. Brit i Talian sa dohodli na predĺžení kontraktu.

    Obaja jazdci sú odchovancami stajne. „Nebola tu otázka či, ale iba kedy. Chceli sme si dať načas, aby sme dohodu pripravili dôkladne a uistili sa, že bude k spokojnosti všetkých strán,“ uviedol v stredu výkonný riaditeľ tímu Toto Wolff podľa AP.

    V uplynulom období sa objavili špekulácie, že Mercedes váha s podpisom nových kontraktov, pretože sa snaží získať do svojich služieb Maxa Verstappena z Red Bullu.

    Holanďan však potvrdil, že u svojho doterajšieho zamestnávateľa zostáva.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Mercedes vyriešil kľúčovú otázku. Prezradil mená jazdcov na budúcu sezónu
dnes 16:37
    dnes 16:37
