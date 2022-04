McLaren sa trápi. Ricciardo: Máme správnych ľudí na správnom mieste

"Musíme sa na to mentálne pripraviť, zostať pokojní. Treba si uvedomiť, že nám nechýbajú tri či štyri desatiny. Potrebujeme viac než sekundu. Rozruch nám teraz nepomôže,“ povedal Daniel Ricciardo.



"Pre nás je teraz akékoľvek umiestnenie v top desiatke malým víťazstvom. Už najbližšie v Austrálii nás čaká jedna z rýchlejších tratí, čo by nám mohlo sedieť, čiže by sme sa opäť mohli pobiť o body,“ skonštatoval Austrálčan. McLaren sa v podobnej situácii nachádzal už v roku 2009.



Vtedy sa Brit Lewis Hamilton a Fín Heikki Kovalainen na McLarenoch v prvej polovici sezóny len trápili. Bodovať sa im podarilo len štyrikrát. Následné vylepšenia priniesli zmenu a v druhej polovici ročníka vyhral Hamilton v Maďarsku aj Singapure.



"Ak príde boj o víťazstvá, tak určite neskôr, než sme túžili. Nechcem predbiehať, no pokiaľ by sme v tejto sezóne ešte vyhrali preteky, nebol by som vôbec prekvapený.

Stále totiž verím v tento tím a v procesy, ktoré máme nastavené. Máme správnych ľudí na správnom mieste,“ uzavrel Ricciardo, ktorý nikdy nevyhral domácu VC.



Nasledujúca Veľká cena Austrálie na okruhu Melbourne je na programe v nedeľu 10. apríla.