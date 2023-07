Verstappen sa prvýkrát dočkal triumfu v Silverstone, skvelý Norris ubránil druhé miesto

Lando Norris, 2. miesto: "Je to úplne šialené. Bola to drina, zvlášť na tvrdých pneumatikách. Snažil som sa čo najdlhšie držať Maxa. Som druhý a je to super. Škoda Oscara (Piastriho), mohli sme mať dvojité pódium."

V 8. kole šiel do boxov Hülkenberg, aby získal nové predné krídlo po kontakte s Perezom. Do 19. kola sa Leclerc držal na 4. mieste pred Russellom, no zamieril do boxov pre tvrdé zmesi a na trať sa vrátil na 12. mieste.

V polovici pretekov bol na čele Verstappen približne s 5-sekundovým náskokom na Norrisa a Piastriho z McLarenu. Z elitnej trojky prezul ako prvý Piastri, ktorý dostal v 30. kole tvrdé zmesi a po návrate na trať bol šiesty.

Ešte pred ním prezul Russell, ktorý sa zaradil za Leclerca na 10. miesto, no trvalo mu iba jedno kolo, kým sa dostal pred Monačana.

V 33. kole zlyhala pohonná jednotka Magnussena, z monopostu Haasu sa dymilo a objavili sa aj menšie plamene. Safety car viacerí využili na prezutie. Leclerc po 12 kolách vrátil tvrdé zmesi a obul stredne tvrdé.

Z prítomnosti bezpečnostného vozidla vyťažil Hamilton, ktorý po prezutí sa dostal na 3. miesto pred Piastriho. Safety car opustil trať po šiestich kolách. Po reštarte pútala najviac pozornosti snaha Hamiltona o 2. priečku, no Norris predviedol úspešnú defenzívu.

V 44. kole zažil nepríjemné momenty Sainz, keď ho v priebehu troch zákrut predbehli Perez, Albon a aj tímový kolega Leclerc a prepadol sa zo 7. miesta na 10.