Úprimný Verstappen vie, že možno už nezíska ďalší titul. Nechcem vyzerať ako idiot, uviedol

BRATISLAVA. Holandský pilot Max Verstappen nedávno vyvrátil všetky fámy o jeho konci v tím Red Bull z prestížneho motoristického seriálu MS monopostov F1.
V stajni bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne, pričom zmluvu má platnú až do roku 2028.
To však neznamená, že nezmení farby alebo si nenájde novú výzvu v inom motoristickom športe.
"Pravdepodobne nebudem pokračovať v kariére do svojich 44 rokov," povedal Verstappen na margo dvojnásobného majstra sveta Fernanda Alonsa, ktorý nevyhral preteky od roku 2013, hoci je považovaný za jedného z najlepších jazdcov modernej doby.
V seriáli F1 ste len taký dobrý, aký dobrý je váš monopost. Španiel je toho najlepším príkladom, píše web f1online.sk.
"Myslím si, že som dosiahol viac, než som kedy sníval. Samozrejme, že som veľmi rád za svoje úspechy a som hrdý na to, čo som doteraz dosiahol.
Nikdy neviete, možno už nezískam ďalší titul. Aj keď na to nemyslím, môže sa to stať," uviedol štvornásobný majster sveta Verstappen.
"Rád by som jazdil aj po odchode z Formuly 1, ale nevadili by mi ani manažérske povinnosti. Viete, rád by som videl ďalších jazdcov, ako jazdia v mojom aute alebo mojom tíme," priblížil Holanďan s tým, že ide o "vzdialenejšiu budúcnosť".
"Bude záležať aj od toho, ako veľmi ma to bude baviť alebo aký rýchly budem, pretože vekom začnete spomaľovať a v takom prípade bude možno lepšie uvoľniť miesto mladším. Nechcete vyzerať ako idiot," dodal Verstappen.