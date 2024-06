ONLINE: Veľká cena Kanady dnes, Formula 1 2024 LIVE (kvalifikácia)

Co se Sainzem?



Red Bull nedávno nadšeně oznámil podpis Sergia Pérez do roku 2026 a Carlosu Sainzovi se zavřely další dveře. Ten měl zprvu jít do Audi, podle nejnovější spekulací byl měl Španěl však zamířit do Williamsu. Této zprávě se ovšem na tiskové konferenci Sainz vysmál. Jediné, co je jisté, že nic není jisté. Momentálně se napříč paddockem povídá, že byl měl jít Sainz do Williamsu, do Haasu Esteban Ocon a do Mercedesu má údajně zamířit starý známý Valtteri Bottas.