Russell nie je ochotný tolerovať šikanu. Konflikt s Verstappenom zrejme bude pokračovať

"Som veľmi sklamaný. Pred komisármi som bol počas svojej kariéry často, ale nikdy som nevidel človeka, ktorý by sa vás snažil tak veľmi podraziť," vyhlásil vtedy s tým, že Russel u neho stratil všetok rešpekt.

K nezhode došlo počas katarskej kvalifikácie. Russel sa zrejme pokúšal vyprovokovať Holanďana a zariadiť mu trest za blokovanie. To sa mu napokon aj podarilo. Podľa Verstappena to bolo pre emotívny výstup v miestnosti komisárov.

BRATISLAVA. V minulom roku zaznamenali fanúšikovia Formuly 1 konflikt medzi už štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom a Georgeom Russellom. Podľa slov britského pretekára však toto nemusí byť koniec a spory sa môžu preniesť aj do novej sezóny.

"Prišlo mi to až smiešne, ako sa mi snažil prišiť ten trest. Bol som naňho za to poriadne naštvaný," dodal. Brit sa nezľakol a konfrontoval slovami: "Nebudem tu sedieť a nechávať si to. Ľudia boli Maxom šikanovaní celé roky."

Pilot Mercedesu bude po odchode Lewisa Hamiltona do Ferrari zrejme lídrom tímu. "Vstupujem do svojej siedmej sezóny v F1 a vtedy si začínate uvedomovať, ako na tom ste. Uvedomujete si, že máte vlastný hlas a platformu, ktorou sa môžete postarať o rozdiel. Nie som ochotný tolerovať, že sa po mne niekto verejne a otvorene vozí a znevažuje ma," doplnil Russell.



Brit na záver uviedol, že si myslí, že celá eskalácia napätia medzi ním a Verstappenom bude mať svoje pokračovanie počas tejto sezóny. Tá sa začína už 14. marca pretekmi v Austrálii.