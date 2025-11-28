FIA komunikovala s jazdcami o predbiehaní. Sainz: Viac problémov ako riešení

Jazdci pretekov F1 diskutovali o rozhodnutiach športových komisárov a o usmerneniach týkajúcich sa trestov na stretnutí s riadiacim orgánom, a to uprostred nových výziev na vymenovanie platených, stálych komisárov s aktuálnejšími pretekárskymi skúsenosťami.
Riadiaca organizácia FIA uviedla vo vyhlásení po štvrtkovom večernom stretnutí na Veľkej cene Kataru, že diskusia bola „úprimná, otvorená a niesla sa vo veľmi kolegiálnej atmosfére“.
Dodala, že na posledné dve podujatia sezóny sa žiadne zmeny robiť nebudú.
Hlavným bodom diskusie boli Usmernenia pre jazdecké štandardy, zavedené v roku 2022 po tom, čo jazdci požiadali o vyjasnenie toho, čo môžu robiť pri predbiehaní alebo obrane na trati.
Tieto usmernenia, ktoré sa snažia o konzistentné rozhodovanie komisárov – dobrovoľníkov, ktorí sa striedajú pretek od pretekov a nie sú platení – boli od svojho zavedenia dvakrát aktualizované v dohode so Združením jazdcov Grand Prix (GPDA).
Štvrtková diskusia sa zamerala na päť konkrétnych prípadov z 23 pretekov a piatich šprintov v tejto sezóne, z ktorých tri sa týkali aktuálnych uchádzačov o titul: Landa Norrisa, Oscara Piastriho a Maxa Verstappena.
Možnosť zlepšenia
Španiel Carlos Sainz, riaditeľ GPDA, ktorému tím Williams v auguste úspešne zrušil dva trestné body, povedal novinárom pred stretnutím, že existuje „rozdiel v názoroch“ medzi jazdcami, komisármi a FIA ohľadom rôznych incidentov.
Uviedol, že existuje priestor na zlepšenie, a dodal: „Samotné usmernenia vytvorili viac problémov ako riešení v mnohých situáciách, ktoré sa tento rok udiali v hodnotení incidentov.
„Tento rok bolo sotva miesto pre pretekárske incidenty,“ dodal.
„Usmernenia neumožnili, aby sa pretekárske incidenty posudzovali ako pretekárske incidenty, pretože tam vždy bola guma pred alebo za zrkadlom, alebo predná či zadná pneumatika – nech to usmernenia hovoria akokoľvek.“
Sainz poukázal na poznatky mladých bývalých jazdcov, ktorí teraz pôsobia ako televízni analytici, a naznačil, že FIA by mala možno nahradiť usmernenia jednotlivcami schopnými posudzovať konzistentnejšie na základe vlastných pretekárskych skúseností.
Spomenul Chandhoka, Davidsona a Palmera
„Keď počujem týchto ľudí, týchto mladých bývalých pretekárov robiť analýzy, hovoria veľmi rozumne,“ dodal.
„Myslím si, že väčšinou by títo ľudia nepotrebovali žiadne usmernenia. Boli by veľmi úprimní a presní v záveroch, ktoré od nich potrebujeme.“
Sainz konkrétne spomenul bývalých jazdcov Karuna Chandhoka, Anthonyho Davidsona a Jolyon Palmera.
Formula 1 čelí už roky opakovaným výzvam na zavedenie stálych komisárov, ale otázky, kto by ich platil a koľko, spolu s nájdením ľudí s potrebnými skúsenosťami a ochotou túto úlohu vykonávať, ostávajú problémom.
„Je to multi-miliardový šport. Nemali by sme mať dobrovoľníkov s tak veľkými právomocami v určitých pozíciách,“ povedal jazdec Mercedesu George Russell, taktiež riaditeľ GPDA. „Takže niekto za týchto ľudí musí zaplatiť.“