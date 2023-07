Ricciardo nemá čo stratiť. Návrat sympaťáka je odkazom pre problémového jazdca

Nestratil formu, tvrdí Horner

Práve spojenie s AlphaTauri nie je to, po čom by práve túžil. Nie je to auto, ktoré mu dá to, čo chce, aby mohol bojovať o najvyššie priečky. Nie je však v pozícii, kedy si môže vyberať.

„Je skvelé vidieť, že Daniel nestratil žiadnu formu, keď bol mimo pretekania, a že kroky, ktoré robil počas simulácií, sa premietli aj na trati,” povedal o jeho návrate do F1 šéf tímu Red Bull Christian Horner.