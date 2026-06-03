Leclerc si poistil budúcnosť pred domácou VC. S Ferrari podpísal viacročný kontrakt

Monacký jazdec F1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari.
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Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol štyri dni pred domácou VC Monaka na okruhu v Monte Carle. Informovala o tom agentúra DPA.
„Nemôžem byť šťastnejší, že moja cesta vo Ferrari bude pokračovať. Scuderia bola pre mňa vždy viac ako tím. Už od detstva som sníval o tom, že raz budem jazdiť v červenom monoposte.
Ferrari sa v priebehu uplynulých rokov stalo pre mňa rodinou," uviedol po podpise nového kontraktu Leclerc, ktorý preteká za Ferrari od roku 2019.