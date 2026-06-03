    Leclerc si poistil budúcnosť pred domácou VC. S Ferrari podpísal viacročný kontrakt

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|3. jún 2026 o 10:06
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    V tíme jazdí už od roku 2019.

    Monacký jazdec F1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari.

    Na predĺžení spolupráce so stajňou z Maranella sa dohodol štyri dni pred domácou VC Monaka na okruhu v Monte Carle. Informovala o tom agentúra DPA.

    „Nemôžem byť šťastnejší, že moja cesta vo Ferrari bude pokračovať. Scuderia bola pre mňa vždy viac ako tím. Už od detstva som sníval o tom, že raz budem jazdiť v červenom monoposte.

    Ferrari sa v priebehu uplynulých rokov stalo pre mňa rodinou," uviedol po podpise nového kontraktu Leclerc, ktorý preteká za Ferrari od roku 2019.

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    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc.
    Leclerc si poistil budúcnosť pred domácou VC. S Ferrari podpísal viacročný kontrakt
    dnes 10:06
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