Leclerc sa vplyvom safety caru dostal na čelo pretekov. Antonelli mu však ukázal, kto je lídrom

Formula 1 - Veľká cena Belgicka 2026
Výsledky Spa-Francorchamps (44 kôl, + kolo: 7,004 km, celkovo: 308,054 km):
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Meno
Tím
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
2.
Charles Leclerc
Ferrari
3.
Max Verstappen
Red Bull
4.
Lewis Hamilton
Ferrari
5.
Oscar Piastri
McLaren
6.
Isack Hadjar
Red Bull
7.
Lando Norris
McLaren
8.
Gabriel Bortoleto
Audi
9.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
10.
Franco Colapinto
Alpine
Taliansky jazdec Kimi Antonelli triumfoval na Veľkej cene Belgicka a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu F1.
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Pilot Mercedesu zvíťazil na okruhu Spa-Francorchamps pred Monačanom Charlesom Leclercom z tímu Ferrari, tretí finišoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.
Devätnásťročný Antonelli slávil šieste víťazstvo v sezóne i kariére. Vyhral prvýkrát od VC Monaka a na čele poradia jazdcov má už 45-bodový náskok pred Lewisom Hamiltonom (204 - 159).
Tretí je George Russell (154 b.), ktorý vypadol po kolízii s Hamiltonom už v úvodnom kole.
Priebeh pretekov
Z pole position odštartoval Antonelli, ktorému sa v kvalifikácii dokázal priblížiť len Verstappen, tretí bol Lando Norris, ktorý sa však po penalizácii za výmenu motora prepadol o 10 miest a odštartoval až v druhej polovici.
Antonellimu vyšiel štart a v prvej zákrute si postrážil vedenie, no ešte pred Eau Rouge ho Verstappen predstihol.
Líder seriálu však na rovinke Kemmel získal vedenie späť, pričom Holanďana predbehol aj Leclerc.
V zákrute Les Combes prišlo ku kontaktu medzi Hamiltonom a Georgeom Russellom, pilot Mercedesu sa zahrabal v štrku a preteky sa preňho skončili.
VIDEO: Nehoda Russella
Na trati sa objavilo hneď v 1. kole safety car. Po jeho odchode Hamilton predstihol Piastriho, no Austrálčan mu to následne vrátil a pokračoval na štvrtej pozícii.
O predbiehacie manévre nebola núdza. Verstappen využil zákryt na Kemmeli, aby sa dostal pred Leclerca.
Monačan strácal a skúšal na neho zaútočiť Piastri, pričom v Les Combes došlo medzi jazdcami ku kontaktu. Obaja pokračovali bez straty pozície.
Hamilton sa napokon dostal pred Piastriho, následne sa však dozvedel, že za spôsobenie kolízie s Russellom inkasoval päťsekundový trest.
Po nehode mal navyše poškodenú prednú časť podvozku. Obhajca titulu Norris medzitým išiel úspešnú stíhaciu jazdu a posunul sa na šiestu priečku za kolegu Piastriho.
Po zastávkach sa Antonelli vrátil na trať bezpečne pred Verstappenom. Leclerc zamieril do boxov neskôr ako konkurenti a taktika sa mu vyplatila, vrátil sa pred Antonelliho.
O rozruch sa potom postaral Hamilton, keď pri odchode z boxov a odpykaní penalizácie zrazil mechanika. Priebežne viedol Norris, ktorý ešte neprezul.
V 23. kole Brita predbehol Leclerc, ktorý sa tak stal novým lídrom. Antonelli sa potom dostal pred Norrisa na druhé miesto, ale pilot McLarenu ho pripravil o drahocenný čas.
Norris sa na tvrdých gumách ďalej prepadával, v 29. kole aj za Verstappena. Až v 30. kole zamieril prvýkrát do boxov, po pomalom pitstope sa vrátil na trať až na 8. mieste.
Antonelli sa z druhej pozície postupne približoval k Leclercovi a v 34. kole ho na konci rovinky Kemmel predbehol.
VIDEO: Antonelli sa dostal naspäť na čelo
Jazdec Mercedesu sa nedokázal Monačanovi vzdialiť, ale držal si ho na dištanc, deväť kôl pred koncom mali obaja pred Verstappenom sedemsekundový náskok.
V 40. kole Hamilton predviedol vydarený predbiehací manéver cez Piastriho a posunul sa na štvrté miesto. Antonelli si už v závere vedenie postrážil a v cieli mohol oslavovať šieste tohtosezónne víťazstvo.
Sezóna F1 bude pokračovať o týždeň v nedeľu 26. júla Veľkou cenou Maďarska na Hungaroringu.
Hlasy po zápase
Kimi Antonelli, víťaz: „Je skvelé byť opäť na najvyššom stupienku po niekoľkých náročných podujatiach. Boli to ťažké preteky, boli sme vpredu, ale počas fázy VSC sme prišli o prvé miesto a museli sme sa opäť posúvať nahor. Museli sme to dnes vydrieť. Mali sme aj trochu šťastia, bolo to ťažké víťazstvo, pretože Charles bol rýchly.”
Charles Leclerc, druhé miesto: „Až do konca som veril vo víťazstvo. Mali sme pri fáze VSC kus šťastia, keďže prišla v pravý čas, ale aj naše tempo bolo relatívne dobré. Päť alebo šesť kôl na tvrdej zmesi som sa trápil s prednou nápravou, no potom to trochu ožilo. V aute som sa cítil lepšie. Čaká nás veľa práce, ale toto je určite krok vpred.“
Max Verstappen, tretie miesto: „V pretekoch som skúsil všetko možné. S Kimi sme mali trochu smolu s načasovaním VSC, takže pódium považujeme za dobrý výsledok. Dal som do toho všetko.“
Poradie šampionátu
Po 10 z 22 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
204
2.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
159
3.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
154
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
126
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
103
6.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
92
7.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
91
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
60
9.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
42
10.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
39
11.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
22
12.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
19
13.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
18
14.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Audi
10
15.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
6
16.
Alex Albon
Thajsko
Williams
5
17.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
3
18.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
1
Pohár konštruktérov
Po 10 z 22 pretekov:
Poradie
Tím
Body
1.
Mercedes
358
2.
Ferrari
285
3.
McLaren
195
4.
Red Bull
151
5.
Alpine
61
6.
Racing Bulls
61
7.
Haas
21
8.
Williams
11
9.
Audi
10
10.
Aston Martin
1
11.
Cadillac
0