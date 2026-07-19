    Leclerc sa vplyvom safety caru dostal na čelo pretekov. Antonelli mu však ukázal, kto je lídrom

    Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese počas VC Belgicka.
    Fotogaléria (59)
    Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese počas VC Belgicka. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. júl 2026 o 16:29
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    Na pódium sa dostal aj Max Verstappen z Red Bullu.

    Formula 1 - Veľká cena Belgicka 2026

    Výsledky Spa-Francorchamps (44 kôl, + kolo: 7,004 km, celkovo: 308,054 km):

    #

    Meno

    Tím

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    2.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    3.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    4.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    5.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    6.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    7.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    8.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    9.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    10.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    Taliansky jazdec Kimi Antonelli triumfoval na Veľkej cene Belgicka a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu F1.

    Pilot Mercedesu zvíťazil na okruhu Spa-Francorchamps pred Monačanom Charlesom Leclercom z tímu Ferrari, tretí finišoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.

    Devätnásťročný Antonelli slávil šieste víťazstvo v sezóne i kariére. Vyhral prvýkrát od VC Monaka a na čele poradia jazdcov má už 45-bodový náskok pred Lewisom Hamiltonom (204 - 159).

    Tretí je George Russell (154 b.), ktorý vypadol po kolízii s Hamiltonom už v úvodnom kole.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Belgicka (formula 1 2026)
    Cars on the starting grid during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy prepares to get into his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy gets into his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    Technicians prepare the car of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy iduring the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    59 fotografií
    Technicians prepare the car of Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco iduring the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy is pushed out to the grid during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xTechnicians prepare the car of McLaren driver Oscar Piastri of Australia of Italy iduring the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xTaliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese (vľavo) v zákrute pred Charlesom Leclercom z Monaka počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese (uprostred) v zákrute počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese (uprostred) vedie počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xRed Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xWilliams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xRed Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xFerrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xAudi driver Nico Hulkenberg of Germany steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xAlpine driver Pierre Gasly of France steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain, left, steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMcLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain gets out of his car after going off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain gets out of his car after going off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xRacing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain, left, steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins on the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain in the pitlane during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (Sarah Meyssonnier, Pool Photo via AP) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xYellow warning flags come out during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xHaas driver Oliver Bearman of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xRacing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMcLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xDrivers steer through a corner during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xDrivers steer through a corner during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, second left, stands on the podium with Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right, after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates on the podium with Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right, after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy stands on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xSecond place Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, congratulates third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands at the finish of the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, stands on the podium with Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates with his team after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, left, speaks with third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, is congratulated by his team after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, left, celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26x

    Priebeh pretekov

    Z pole position odštartoval Antonelli, ktorému sa v kvalifikácii dokázal priblížiť len Verstappen, tretí bol Lando Norris, ktorý sa však po penalizácii za výmenu motora prepadol o 10 miest a odštartoval až v druhej polovici.

    Antonellimu vyšiel štart a v prvej zákrute si postrážil vedenie, no ešte pred Eau Rouge ho Verstappen predstihol.

    Líder seriálu však na rovinke Kemmel získal vedenie späť, pričom Holanďana predbehol aj Leclerc.

    V zákrute Les Combes prišlo ku kontaktu medzi Hamiltonom a Georgeom Russellom, pilot Mercedesu sa zahrabal v štrku a preteky sa preňho skončili.

    VIDEO: Nehoda Russella

    Na trati sa objavilo hneď v 1. kole safety car. Po jeho odchode Hamilton predstihol Piastriho, no Austrálčan mu to následne vrátil a pokračoval na štvrtej pozícii.

    O predbiehacie manévre nebola núdza. Verstappen využil zákryt na Kemmeli, aby sa dostal pred Leclerca.

    Monačan strácal a skúšal na neho zaútočiť Piastri, pričom v Les Combes došlo medzi jazdcami ku kontaktu. Obaja pokračovali bez straty pozície.

    Hamilton sa napokon dostal pred Piastriho, následne sa však dozvedel, že za spôsobenie kolízie s Russellom inkasoval päťsekundový trest.

    Po nehode mal navyše poškodenú prednú časť podvozku. Obhajca titulu Norris medzitým išiel úspešnú stíhaciu jazdu a posunul sa na šiestu priečku za kolegu Piastriho.

    Po zastávkach sa Antonelli vrátil na trať bezpečne pred Verstappenom. Leclerc zamieril do boxov neskôr ako konkurenti a taktika sa mu vyplatila, vrátil sa pred Antonelliho.

    O rozruch sa potom postaral Hamilton, keď pri odchode z boxov a odpykaní penalizácie zrazil mechanika. Priebežne viedol Norris, ktorý ešte neprezul.

    V 23. kole Brita predbehol Leclerc, ktorý sa tak stal novým lídrom. Antonelli sa potom dostal pred Norrisa na druhé miesto, ale pilot McLarenu ho pripravil o drahocenný čas.

    Norris sa na tvrdých gumách ďalej prepadával, v 29. kole aj za Verstappena. Až v 30. kole zamieril prvýkrát do boxov, po pomalom pitstope sa vrátil na trať až na 8. mieste.

    Antonelli sa z druhej pozície postupne približoval k Leclercovi a v 34. kole ho na konci rovinky Kemmel predbehol.

    VIDEO: Antonelli sa dostal naspäť na čelo

    Jazdec Mercedesu sa nedokázal Monačanovi vzdialiť, ale držal si ho na dištanc, deväť kôl pred koncom mali obaja pred Verstappenom sedemsekundový náskok.

    V 40. kole Hamilton predviedol vydarený predbiehací manéver cez Piastriho a posunul sa na štvrté miesto. Antonelli si už v závere vedenie postrážil a v cieli mohol oslavovať šieste tohtosezónne víťazstvo.

    Sezóna F1 bude pokračovať o týždeň v nedeľu 26. júla Veľkou cenou Maďarska na Hungaroringu.

    Hlasy po zápase

    Kimi Antonelli, víťaz: „Je skvelé byť opäť na najvyššom stupienku po niekoľkých náročných podujatiach. Boli to ťažké preteky, boli sme vpredu, ale počas fázy VSC sme prišli o prvé miesto a museli sme sa opäť posúvať nahor. Museli sme to dnes vydrieť. Mali sme aj trochu šťastia, bolo to ťažké víťazstvo, pretože Charles bol rýchly.”

    Charles Leclerc, druhé miesto: „Až do konca som veril vo víťazstvo. Mali sme pri fáze VSC kus šťastia, keďže prišla v pravý čas, ale aj naše tempo bolo relatívne dobré. Päť alebo šesť kôl na tvrdej zmesi som sa trápil s prednou nápravou, no potom to trochu ožilo. V aute som sa cítil lepšie. Čaká nás veľa práce, ale toto je určite krok vpred.“

    Max Verstappen, tretie miesto: „V pretekoch som skúsil všetko možné. S Kimi sme mali trochu smolu s načasovaním VSC, takže pódium považujeme za dobrý výsledok. Dal som do toho všetko.“

    Poradie šampionátu

    Po 10 z 22 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    204

    2.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    159

    3.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    154

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    126

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    103

    6.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    92

    7.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    91

    8. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    60

    9.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    42

    10.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    39

    11.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    22

    12.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    19

    13.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    18

    14.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Audi

    10

    15.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    6

    16.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    5

    17.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    3

    18. 

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    1

    Pohár konštruktérov

    Po 10 z 22 pretekov:

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    358

    2.

    Ferrari

    285

    3.

    McLaren

    195

    4.

    Red Bull

    151

    5.

    Alpine

    61

    6.

    Racing Bulls

    61

    7.

    Haas

    21

    8.

    Williams

    11

    9.

    Audi

    10

    10.

    Aston Martin

    1

    11.

    Cadillac

    0

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese počas VC Belgicka.
    Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese počas VC Belgicka.
    Leclerc sa vplyvom safety caru dostal na čelo pretekov. Antonelli mu však ukázal, kto je lídrom
    dnes 16:29
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    Domov»Formula 1»Leclerc sa vplyvom safety caru dostal na čelo pretekov. Antonelli mu však ukázal, kto je lídrom