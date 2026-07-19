    Verstappen sa zmieruje s kritikou pravidiel: Inak ma možno niekto za dverami zastrelí

    Max Verstappen na Red Bulle.
    Max Verstappen na Red Bulle. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 09:11
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    Nové pravidlá pre motory nútia jazdcov hospodáriť s energiou.

    Štvornásobný majster sveta formuly 1 Max Verstappen sa pred nedeľnou Veľkou cenou Belgicka pokúsil zmieriť s novými technickými pravidlami.

    Dvadsaťosemročný jazdec Red Bullu ich v uplynulých mesiacoch opakovane kritizoval, tentoraz sa však svoje rozčarovanie pokúsil odľahčiť humorom.

    „Nechcem tu opäť sedieť a sťažovať sa, pretože inak ma možno niekto za dverami zastrelí,“ vyhlásil Holanďan.

    Nové pravidlá pre motory nútia jazdcov hospodáriť s energiou, čo v určitých sektoroch znamená výrazne spomaľovať.

    „Psychicky sa na to pripravujem a snažím sa z toho vyťažiť maximum, hoci to, samozrejme, nie je to, čo na formule 1 milujem.

    Mohol by som aj sedieť doma a vôbec nejazdiť, no ani to by ma nikam neposunulo. Preto jednoducho vydám zo seba maximum,“ dodal Verstappen.

    Holandský pretekár triumfoval v Belgicku trikrát. V nedeľných pretekoch odštartuje z druhého miesta za lídrom šampionátu Kimim Antonellim z Mercedesu.

    „Neočakávam, že budem môcť bojovať s Mercedesom. Pre mňa to bude zrejme skôr o pozeraní sa do spätných zrkadiel,“ konštatoval siedmy muž priebežného poradia podľa DPA.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Max Verstappen na Red Bulle.
    Max Verstappen na Red Bulle.
    Verstappen sa zmieruje s kritikou pravidiel: Inak ma možno niekto za dverami zastrelí
    dnes 09:11
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