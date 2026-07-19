    Hamilton zrazil mechanika v boxoch. Ferrari za tento incident dostalo pokutu

    Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Belgicka.
    Fotogaléria (59)
    Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Belgicka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. júl 2026 o 20:05
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    Hovorca Ferrari neskôr potvrdil, že mechanik neutrpel žiadne zranenia, ani nemusel vyhľadať lekárske ošetrenie.

    Tím F1 Ferrari dostal pokutu 33.500 amerických dolárov za incident počas pit stopu na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka na okruhu v Spa-Francorchamps.

    Britský jazdec Lewis Hamilton pri výjazde z boxov zachytil jedného z mechanikov talianskej stajne.

    Hamilton zrazil mechanika po tom, ako zareagoval na zelený signál umožňujúci mu opustiť boxy.

    „Je v poriadku?“ - pýtal sa 41-ročný pilot do vysielačky. „Áno, je v poriadku. Všetci sme OK,“ odpovedal mu pretekový inžinier Carlos Santi.

    Hovorca Ferrari neskôr potvrdil, že mechanik neutrpel žiadne zranenia, ani nemusel vyhľadať lekárske ošetrenie.

    „Som rád, že mechanik nebol zranený. Iba som sledoval svetelnú signalizáciu a keď sa auto ocitne na zemi, mám dovolené odísť. Vyrazil som a potom som ho zbadal po mojej pravici a ihneď som zastavil,“ citovala Hamiltona agentúra DPA.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Belgicka (formula 1 2026)
    Cars on the starting grid during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy prepares to get into his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy gets into his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    Technicians prepare the car of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy iduring the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26x
    59 fotografií
    Technicians prepare the car of Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco iduring the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy is pushed out to the grid during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xTechnicians prepare the car of McLaren driver Oscar Piastri of Australia of Italy iduring the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xTaliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese (vľavo) v zákrute pred Charlesom Leclercom z Monaka počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese (uprostred) v zákrute počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli na Mercedese (uprostred) vedie počas pretekov na nedeľňajšej Veľkej cene Belgicka formuly 1 na okruhu Spa-Francorchamps v belgickom Spa 19. júla 2026.Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xRed Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xWilliams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xRed Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xFerrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xAudi driver Nico Hulkenberg of Germany steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xAlpine driver Pierre Gasly of France steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain, left, steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMcLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain gets out of his car after going off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain gets out of his car after going off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xRacing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain, left, steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins on the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver George Russell of Britain spins off the track during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain in the pitlane during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (Sarah Meyssonnier, Pool Photo via AP) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMcLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xYellow warning flags come out during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xHaas driver Oliver Bearman of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xRacing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMcLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xDrivers steer through a corner during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xDrivers steer through a corner during the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, second left, stands on the podium with Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right, after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates on the podium with Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right, after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy stands on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xSecond place Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, congratulates third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands at the finish of the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, stands on the podium with Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates with his team after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, left, speaks with third place Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, is congratulated by his team after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, left, celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Omar Havana) - xf1autoz26xMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, celebrates after winning the Formula One Grand Prix at the Spa-Francorchamps racetrack in Spa, Belgium, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) - xf1autoz26x

    Napriek tomu bol tím predvolaný pred komisárov. Štvrté miesto Hamiltona by bolo ohrozené, ak by dostal svoj druhý trest.

    Predtým totiž inkasoval päťsekundovú penalizáciu za kolíziu s Georgeom Russellom v úvodnom kole, po ktorej pilot Mercedesu zostal stáť v štrku a preteky sa preňho skončili.

    Napokon sa Hamilton druhému trestu vyhol, iba Ferrari dostalo pokutu, z ktorej časť je podmienečná po dobu 12 mesiacov.

    „Tím sa zaviazal prehodnotiť svoje postupy pri zastávkach v boxoch, aby sa zabezpečilo, že sa takýto incident už nezopakuje,“ znie vo vyhlásení FIA.

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    Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Belgicka.
    Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Belgicka.
    Hamilton zrazil mechanika v boxoch. Ferrari za tento incident dostalo pokutu
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