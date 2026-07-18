Verstappenovi nepomohol k pole position ani tímový kolega. Opäť sa teší mladý Talian

Formula 1 - Veľká cena Belgicka 2026
Výsledky kvalifikácie:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
1:44,361 min
2.
Max Verstappen
Red Bull
+ 0,317 s
3.
Lando Norris
McLaren
+ 0,440 s
4.
George Russell
Mercedes
+ 0,508 s
5.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,532 s
6.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,534 s
7.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,655 s
8.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 0,782 s
9.
Gabriel Bortoleto
Audi
+ 1,267 s
10.
Isack Hadjar
Red Bull
bez času
/Správu aktualizujeme/
Taliansky jazdec formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Belgicka z prvého miesta.
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Priebežný líder celkového poradia si vyjazdil pole position časom 1:44,361 min. Na druhom mieste skončil Holanďan Max Verstappen.