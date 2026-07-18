    Verstappenovi nepomohol k pole position ani tímový kolega. Opäť sa teší mladý Talian

    Kimi Antonelli na Mercedese.
    Kimi Antonelli na Mercedese. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|18. júl 2026 o 17:13
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    Holanďan stratil viac ako tri desatiny.

    Formula 1 - Veľká cena Belgicka 2026

    Výsledky kvalifikácie:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:44,361 min

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 0,317 s

    3.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 0,440 s

    4.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,508 s

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,532 s

    6.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,534 s

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 0,655 s

    8.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 0,782 s

    9.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    + 1,267 s

    10.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    bez času

    /Správu aktualizujeme/

    Taliansky jazdec formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Belgicka z prvého miesta.

    Priebežný líder celkového poradia si vyjazdil pole position časom 1:44,361 min. Na druhom mieste skončil Holanďan Max Verstappen.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Kimi Antonelli na Mercedese.
    Kimi Antonelli na Mercedese.
    Verstappenovi nepomohol k pole position ani tímový kolega. Opäť sa teší mladý Talian
    dnes 17:13
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    Domov»Formula 1»Verstappenovi nepomohol k pole position ani tímový kolega. Opäť sa teší mladý Talian