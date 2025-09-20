    Okruh je jedinečný, vraví Domenicali. Baku zostáva v kalendári F1 na ďalšie roky

    Veľká cena Azerbajdžanu
    Veľká cena Azerbajdžanu (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. sep 2025 o 14:23
    Zmluvu podpísali do roku 2030.

    BAKU. Veľká cena Azerbajdžanu bude súčasťou kalendára MS F1 minimálne do roku 2030. V sobotu to potvrdil výkonný riaditeľ prestížneho seriálu Stefano Domenicali.

    Pôvodná zmluva mala vypršať po budúcoročných pretekoch.

    „Okruh je s technickými úsekmi a dlhými rovinkami, ktoré prechádzajú úchvatným pobrežím a historickým starým mestom, jedinečný. Každý rok ponúka rušné a zábavné preteky.

    Predĺženie zmluvy odráža silnú dôveru a záväzok medzi Formulou 1, azerbajdžanskou vládou i promotérom a dláždi cestu pre vzrušujúcu budúcnosť v krajine,“ citovala z Domenicaliho vyhlásenia agentúra AP.

    Azerbajdžan prvýkrát usporiadal VC v roku 2016, tohtoročné preteky sú na programe túto nedeľu.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    dnes 14:23
