Okruh je jedinečný, vraví Domenicali. Baku zostáva v kalendári F1 na ďalšie roky

BAKU. Veľká cena Azerbajdžanu bude súčasťou kalendára MS F1 minimálne do roku 2030. V sobotu to potvrdil výkonný riaditeľ prestížneho seriálu Stefano Domenicali.
Pôvodná zmluva mala vypršať po budúcoročných pretekoch.
„Okruh je s technickými úsekmi a dlhými rovinkami, ktoré prechádzajú úchvatným pobrežím a historickým starým mestom, jedinečný. Každý rok ponúka rušné a zábavné preteky.
Predĺženie zmluvy odráža silnú dôveru a záväzok medzi Formulou 1, azerbajdžanskou vládou i promotérom a dláždi cestu pre vzrušujúcu budúcnosť v krajine,“ citovala z Domenicaliho vyhlásenia agentúra AP.
Azerbajdžan prvýkrát usporiadal VC v roku 2016, tohtoročné preteky sú na programe túto nedeľu.