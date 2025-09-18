Molnárová na šampionáte končí. Neuspela ani v repasáži, duel trval len 5 minút

Zsuzsanna Molnárová, archívna snímka.
Zsuzsanna Molnárová, archívna snímka. (Autor: TASR)
TASR|18. sep 2025 o 11:19
Slovenské zápasenie si tak zo Záhrebu odnáša jediný cenný kov.

ZÁHREB. Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela v repasáži kategórie do 72 kg na MS v Záhrebe.

Vo štvrtkovom súboji bola nad jej sily Alexandra Nicoleta Anghelová z Rumunska, ktorá zvíťazila 11:0 na technickú prevahu.

Duel trval 5:19 min, rozhodca ho ukončil po zisku jedenásteho bodu pre Rumunku.

Molnárová sa tak so šampionátom lúči, v chorvátskej metropole zaznamenala dve prehry, už v stredu nestačila v osemfinále na Nesrin Basovú z Turecka, ktorej podľahla 4:9 na body.

Slovenské zápasenie si zo Záhrebu odnáša jediný cenný kov, postaral sa oň Tajmuraz Salkazanov, ktorý získal vo voľnom štýle do 74 kg bronzovú medailu.

MS v Záhrebe

Ženy - do 72 kg - repasáž:

Alexandra Nicoleta Anghelová (Rum.) - Zsuzsanna Molnárová (SR) 11:0 na techn. prevahu

Ostatné športy

    dnes 11:19
