Molnárová na šampionáte končí. Neuspela ani v repasáži, duel trval len 5 minút

ZÁHREB. Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela v repasáži kategórie do 72 kg na MS v Záhrebe.
Vo štvrtkovom súboji bola nad jej sily Alexandra Nicoleta Anghelová z Rumunska, ktorá zvíťazila 11:0 na technickú prevahu.
Duel trval 5:19 min, rozhodca ho ukončil po zisku jedenásteho bodu pre Rumunku.
Molnárová sa tak so šampionátom lúči, v chorvátskej metropole zaznamenala dve prehry, už v stredu nestačila v osemfinále na Nesrin Basovú z Turecka, ktorej podľahla 4:9 na body.
Slovenské zápasenie si zo Záhrebu odnáša jediný cenný kov, postaral sa oň Tajmuraz Salkazanov, ktorý získal vo voľnom štýle do 74 kg bronzovú medailu.
MS v Záhrebe
Ženy - do 72 kg - repasáž:
Alexandra Nicoleta Anghelová (Rum.) - Zsuzsanna Molnárová (SR) 11:0 na techn. prevahu