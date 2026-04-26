VIDEO: Posledný zápas za Liverpool? Salah sa zranil a bude dlhšie mimo hry

Mohamed Salah. (Autor: TASR/AP)
ČTK|26. apr 2026 o 10:20
ShareTweet0

O odchode z Liverpoolu informoval na konci marca.

Futbalový útočník Mohamed Salah už si za Liverpool vo zvyšku sezóny, po ktorej z klubu po deviatich rokoch odíde, kvôli zraneniu stehna nezahrá.

Agentúre Reuters to povedal lekár egyptskej reprezentácie Ibrahím Hassan. O majstrovstvá sveta ale Salah nepríde.

Salah kvôli zraneniu nedohral sobotňajší zápas anglickej ligy s Crystal Palace (3:1) a po hodine hry musel striedať.

Podľa Hassana išlo o jeho posledné vystúpenie za Liverpool, ktorý ale zatiaľ stav tridsaťtriročného kanoniera nekomentoval.

VIDEO: Slot o zranení Salaha

"Natrhol si stehenný sval a liečiť sa bude štyri týždne," povedal Hassan. Podľa neho nehrozí, že by Salah prišiel o majstrovstvá sveta.

Egypt do šampionátu vstúpi 15. júna v Seattli duelom proti Belgicku, potom sa v skupine stretne s Iránom a Novým Zélandom.

Salah o odchode z Liverpoolu informoval na konci marca. Za slávny klub nastupuje od júna 2017, keď prišiel z AS Rím.

Doteraz za anglický celok odohral 440 zápasov a s 257 gólmi je jeho tretím najlepším strelcom v histórii. Viac majú iba Ian Rush (346) a Roger Hunt (285).

Salah skončí v Liverpoole. Klubu pomohol k dvom titulom aj triumfu v Lige majstrov
Súvisiaci článok
Salah skončí v Liverpoole. Klubu pomohol k dvom titulom aj triumfu v Lige majstrov

V tejto sezóne má Salah na konte 12 gólov v 39 súťažných zápasoch. V minulosti s Liverpoolom získal dva tituly a štyrikrát bol najlepším strelcom Premier League. V roku 2019 s Reds vyhral tiež Ligu majstrov.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Posledný zápas za Liverpool? Salah sa zranil a bude dlhšie mimo hry