Salah skončí v Liverpoole. Klubu pomohol k dvom titulom aj triumfu v Lige majstrov

Egyptský útočník Mohamed Salah po sezóne odíde z Liverpoolu. Anglický klub, v ktorom tridsaťtriročný futbalista pôsobí od roku 2017 a pomohol mu k dvom titulom aj triumfu v Lige majstrov, o tom informoval na webe.
Salah sa s Liverpoolom dohodol na predčasnom ukončení zmluvy, ktorú mal až do konca budúcej sezóny.
"Prial si okamžite to oznámiť fanúšikom, pretože si ich váži a chcel, aby mali o jeho budúcnosti jasno," uviedol Liverpool.
"Žiaľ, prišlo to, a toto je prvá časť mojej rozlúčky," pridal Salah na sociálnych sieťach. "Nikdy by mi nenapadlo, ako veľmi veľkou časťou môjho života sa tento klub, toto mesto a jeho ľudia stanú," dodal.
"Liverpool to nie je len futbalový klub. To je vášeň, história a duša, ktorú nejde opísať niekomu, kto to sám nezažil," doplnil Salah, o ktorého odchode z Liverpoolu sa špekulovalo už dlhší čas.
Predvlani sa mu nepáčilo správanie klubu s rokovaním o novej zmluve, napokon však kontrakt predĺžil do leta 2027. Vlani v decembri potom ostro skritizoval vedenie aj trénera Arneho Slota a bol krátko vyradený z tímu.
Salah do Liverpoolu prišiel v júni 2017 z AS Rím. Doteraz za anglický celok odohral 435 zápasov s 255 gólmi je jeho tretím najlepším strelcom v histórii. Viac majú iba Ian Rush (346) a Roger Hunt (285).
Bývalý hráč Bazileja, Chelsea alebo Fiorentiny s Liverpoolom získal titul v rokoch 2020 a 2025, štyrikrát bol navyše najlepším strelcom Premier League. Trikrát si s ním zahrá finále Ligy majstrov, vyhral ju v roku 2019.