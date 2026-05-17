VIDEO: Manchester United si definitívne zaistil tretie miesto. Fernandes vyrovnal rekord

Futbalisti Manchestru United zvíťazili nad Nottinghamom Forest 3:2 v nedeľnom stretnutí 37. kola Premier League na Old Trafford.
„Červení diabli“ tak bodovali v piatom ligovom zápase za sebou a s istotou obsadia tretiu priečku.
„Lesníci“ naopak nenatiahli osemzápasovú šnúru bez prehry v najvyššej anglickej súťaži a naďalej im patrí 16. pozícia.
VIDEO: Asistencia Fernandes na víťazný gól Mbeuma
Na víťazný gól Bryana Mbeuma v 76. minúte prihral Bruno Fernandes. Pre portugalského stredopoliara to bola 20. asistencia v sezóne, čím vyrovnal rekord Premier League, ktorý držia Thierry Henry zo sezóny 2002-03 a Kevin De Bruyne z ročníka 2019-20.
Premier League - 37. kolo
Manchester United - Nottingham Forest 3:2 (1:0)
Góly: 5. Shaw, 55. Cunha, 76. Mbeumo - 53. Morato, 78. Gibbs-White