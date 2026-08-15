Slovenky sa do finále majstrovstiev sveta nepozrú. Najviac sa im darilo s obručami a kužeľmi

Slovenské gymnastky počas MS vo Frankfurte nad Mohanom.
Slovenské gymnastky počas MS vo Frankfurte nad Mohanom. (Autor: Facebook Slovenská gymnastická federácia)
TASR|15. aug 2026 o 19:16
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Súhrnná známka 40,250 b stačila slovenským reprezentantkám na konečné 33. miesto vo viacboji.

Slovenské reprezentantky v modernej gymnastike absolvovali v sobotu na MS vo Frankfurte nad Mohanom obe zostavy súťaže spoločných skladieb.

Pätici Nina Cillingová, Natália Gašparová, Veronika Ivanová, Paula Šošková a Timea Žiaková sa viac darilo v kvalifikácii s 3 obručami a 2 pármi kuželí, kde obsadili so ziskom 21,150 bodu 28. priečku.

Za zostavu s piatimi loptami obdržali Slovenky známku 19,100 b a obsadili 34. miesto. Do nedeľných finále postupovala len najlepšia osmička.

Súhrnná známka 40,250 b stačila slovenským reprezentantkám na konečné 33. miesto vo viacboji.

Titul vo finále získali Španielky. Držiteľky bronzu z predošlých troch šampionátov triumfovali so ziskom 57,450 bodu.

Japonky (56,700) nezopakovali minuloročné víťazstvo, no vybojovali si striebro pred Brazíliou (55,500).

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    Slovenské gymnastky počas MS vo Frankfurte nad Mohanom.
    Slovenské gymnastky počas MS vo Frankfurte nad Mohanom.
    Slovenky sa do finále majstrovstiev sveta nepozrú. Najviac sa im darilo s obručami a kužeľmi
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