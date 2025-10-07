Zranenie Piráta, knokaut Čepa. Pozrite si kompletné výsledky turnaja OKTAGON 77

BRATISLAVA. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave bol dejiskom galavečera OKTAGON 77, ktorý ponúkol atraktívnu kartu a zápasy s vysokým tempom.
Diváci videli jedenásť duelov vrátane domácich hviezd, ktoré potvrdili svoju kvalitu.
Finále Tipsport Gamechangeru spoznalo finalistov
V semifinále miliónovej pyramídy v strednej váhe si Kerim Engizek (24-4) poradil s Dominikom Humburgerom (11-3).
Po troch kolách aktívneho boja rozhodol jednohlasný verdikt rozhodcov v prospech nemeckého bojovníka.
Druhým finalistom sa stal bývalý zápasník UFC Krzysztof Jotko (28-6), ktorý zdolal Hojata Khajevanda (10-5) na body.
Čepo a Buchinger potešili domácich fanúšikov
Slovenskí bojovníci sa postarali o veľké momenty večera. Vlasto Čepo (14-3) knokautoval Daniela Schwindta (8-4) ešte v prvom kole a potvrdil povesť tvrdého finišera.
Ivan Buchinger (46-10) predviedol skúsený výkon proti Írovi Richiemu Smullenovi (15-4-1) a v treťom kole ho ukončil submisiou „Ninja Choke“.
Pirátove zranenie a ďalšie výsledky Slovákov
Nedarilo sa Samuelovi Krištofičovi (17-8), ktorého zápas ukončilo nešťastné zranenie ruky v úvodnom kole proti Jaimemu Corderovi (10-2).
Na karte však uspeli viacerí ďalší Slováci. Monika Chochlíková zdolala Ateneu Flores na body a Veronika Smolková (7-3) porazila Brazílčanku Araujo (3-3), čím natiahla víťaznú sériu už na štyri zápasy.
Marco Novák (7-2) zase ukončil duel s Danielom Solajom (3-3) technickým KO v treťom kole.
Kompletné výsledky turnaja OKTAGON 77:
- Kerim Engizek porazil Dominika Humburgera – jednohlasné rozhodnutie na body
- Vlasto Čepo porazil Daniela Schwindta – KO/TKO, 1. kolo (pravý hák)
- Krzysztof Jotko porazil Hojata Khajevanda – jednohlasné rozhodnutie
- Ivan Buchinger porazil Richieho Smullena – submisia (ninja choke), 3. kolo
- Jaime Cordero porazil Samuela Krištofiča – KO/TKO, 1. kolo (zranenie ruky)
- Marco Novák porazil Daniela Solaju – KO/TKO, 3. kolo (direkt + ground and pound)
- Konrad Dyrschka porazil Tomáša Cigánika – nejednohlasné rozhodnutie
- Veronika Smolková porazila Anu Carolinu Araujo – jednohlasné rozhodnutie
- Ayton De Paepe porazil Karola Ryšavého – nejednohlasné rozhodnutie
- Monika Chochlíková porazila Athenas Flores – jednohlasné rozhodnutie
- Jorick Montagnac porazil Mateusza Duczmala – jednohlasné rozhodnutie