Zranenie Piráta, knokaut Čepa. Pozrite si kompletné výsledky turnaja OKTAGON 77

    SvetMMA|7. okt 2025 o 14:00
    Slovenskí fanúšikovia videli výhry Vlasta Čepa, Ivana Buchingera či Veroniky Smolkovej.

    BRATISLAVA. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave bol dejiskom galavečera OKTAGON 77, ktorý ponúkol atraktívnu kartu a zápasy s vysokým tempom.

    Diváci videli jedenásť duelov vrátane domácich hviezd, ktoré potvrdili svoju kvalitu.

    Finále Tipsport Gamechangeru spoznalo finalistov

    V semifinále miliónovej pyramídy v strednej váhe si Kerim Engizek (24-4) poradil s Dominikom Humburgerom (11-3).

    Po troch kolách aktívneho boja rozhodol jednohlasný verdikt rozhodcov v prospech nemeckého bojovníka.

    Druhým finalistom sa stal bývalý zápasník UFC Krzysztof Jotko (28-6), ktorý zdolal Hojata Khajevanda (10-5) na body.

    Čepo a Buchinger potešili domácich fanúšikov

    Slovenskí bojovníci sa postarali o veľké momenty večera. Vlasto Čepo (14-3) knokautoval Daniela Schwindta (8-4) ešte v prvom kole a potvrdil povesť tvrdého finišera.

    Ivan Buchinger (46-10) predviedol skúsený výkon proti Írovi Richiemu Smullenovi (15-4-1) a v treťom kole ho ukončil submisiou „Ninja Choke“.

    Pirátove zranenie a ďalšie výsledky Slovákov

    Nedarilo sa Samuelovi Krištofičovi (17-8), ktorého zápas ukončilo nešťastné zranenie ruky v úvodnom kole proti Jaimemu Corderovi (10-2).

    Na karte však uspeli viacerí ďalší Slováci. Monika Chochlíková zdolala Ateneu Flores na body a Veronika Smolková (7-3) porazila Brazílčanku Araujo (3-3), čím natiahla víťaznú sériu už na štyri zápasy.

    Marco Novák (7-2) zase ukončil duel s Danielom Solajom (3-3) technickým KO v treťom kole.

    Kompletné výsledky turnaja OKTAGON 77:

    • Kerim Engizek porazil Dominika Humburgera – jednohlasné rozhodnutie na body
    • Vlasto Čepo porazil Daniela Schwindta – KO/TKO, 1. kolo (pravý hák)
    • Krzysztof Jotko porazil Hojata Khajevanda – jednohlasné rozhodnutie
    • Ivan Buchinger porazil Richieho Smullena – submisia (ninja choke), 3. kolo
    • Jaime Cordero porazil Samuela Krištofiča – KO/TKO, 1. kolo (zranenie ruky)
    • Marco Novák porazil Daniela Solaju – KO/TKO, 3. kolo (direkt + ground and pound)
    • Konrad Dyrschka porazil Tomáša Cigánika – nejednohlasné rozhodnutie
    • Veronika Smolková porazila Anu Carolinu Araujo – jednohlasné rozhodnutie
    • Ayton De Paepe porazil Karola Ryšavého – nejednohlasné rozhodnutie
    • Monika Chochlíková porazila Athenas Flores – jednohlasné rozhodnutie
    • Jorick Montagnac porazil Mateusza Duczmala – jednohlasné rozhodnutie

