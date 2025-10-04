VIDEO: Odnášali ho na nosidlách. Pirát utrpel na turnaji Oktagonu vážne zranenie

BRATISLAVA. Galavečer Oktagon 77 v Bratislave priniesol fanúšikom očakávaný súboj Samuela „Piráta“ Krištofiča s Jaimem Corderom.
Slovenský bojovník však tentoraz nemal šancu naplno ukázať svoje kvality, keďže zápas sa skončil už v úvodnom dejstve po jeho vážnom zranení ruky.
Obaja bojovníci vstúpili do súboja agresívne a diváci si užívali tvrdé výmeny v postoji. Cordero postupne získaval pôdu pod nohami a tlačil Krištofiča do defenzívy.
Súboj mal dramatický náboj, až kým Cordero nezískal lepšiu pozíciu a presunul zápas na zem. Pri páde si Pirát nešťastne poranil ruku.
VIDEO: Krištofič vs. Cordero (rozhodujúci moment zápasu)
Rozhodca okamžite zasiahol a zápas ukončil, keďže slovenský bojovník nebol schopný pokračovať.
Krištofič následne putoval do nemocnice na vyšetrenia, ktoré určia rozsah zranenia.
Pre Krištofiča ide o veľmi nepríjemný moment, pretože duel s Corderom mal byť preňho dôležitým krokom v ďalšej kariére.
Nemec si tak pripísal víťazstvo, no okolnosti jeho triumfu zatienilo zranenie slovenského bojovníka.