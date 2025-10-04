    VIDEO: Odnášali ho na nosidlách. Pirát utrpel na turnaji Oktagonu vážne zranenie

    Cordero v súboji s Pirátom.
    Cordero v súboji s Pirátom. (Zdroj: OKTAGON)
    SvetMMA|4. okt 2025 o 23:00
    Samuel „Pirát“ Krištofič zažil v Bratislave veľmi nepríjemný večer. Duel s Jaimem Corderom ukončilo vážne zranenie ruky už v prvom kole.

    BRATISLAVA. Galavečer Oktagon 77 v Bratislave priniesol fanúšikom očakávaný súboj Samuela „Piráta“ Krištofiča s Jaimem Corderom.

    Slovenský bojovník však tentoraz nemal šancu naplno ukázať svoje kvality, keďže zápas sa skončil už v úvodnom dejstve po jeho vážnom zranení ruky.

    Obaja bojovníci vstúpili do súboja agresívne a diváci si užívali tvrdé výmeny v postoji. Cordero postupne získaval pôdu pod nohami a tlačil Krištofiča do defenzívy.

    Súboj mal dramatický náboj, až kým Cordero nezískal lepšiu pozíciu a presunul zápas na zem. Pri páde si Pirát nešťastne poranil ruku.

    VIDEO: Krištofič vs. Cordero (rozhodujúci moment zápasu)

    Rozhodca okamžite zasiahol a zápas ukončil, keďže slovenský bojovník nebol schopný pokračovať.

    Krištofič následne putoval do nemocnice na vyšetrenia, ktoré určia rozsah zranenia.

    Pre Krištofiča ide o veľmi nepríjemný moment, pretože duel s Corderom mal byť preňho dôležitým krokom v ďalšej kariére.

    Nemec si tak pripísal víťazstvo, no okolnosti jeho triumfu zatienilo zranenie slovenského bojovníka.

    dnes 23:00
