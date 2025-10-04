    VIDEO: Nemecký bojovník nemal nárok. Čepo ho knokautoval už v prvom kole

    Čepo v súboji so Schwindtom.
    Čepo v súboji so Schwindtom. (Zdroj: OKTAGON)
    Slovák nadviazal na svoj predchádzajúci triumf proti Kartalovi.

    BRATISLAVA. Slovenský bojovník Vlasto Čepo zažil úspešný večer na turnaji OKTAGON 77, keď svoj duel ukončil už v úvodnom kole.

    Čepo čelil nemeckému súperovi Danielovi Schwindtovi, ktorý mal pred zápasom povesť tvrdého postojára. Slovák však od prvých sekúnd diktoval tempo.

    V postoji pôsobil nebezpečne, neustále sa snažil zasahovať. Rozhodujúci moment prišiel krátko pred koncom prvého kola, keď presným úderom trafil Schwindta a poslal ho k zemi.

    VIDEO: Čepo vs. Schwindt (ukončenie duelu)

    Rozhodca zápas ukončil v čase 3:38, čo znamenalo víťazstvo Čepa na knokaut.

    Slovenský bojovník týmto triumfom potvrdil, že patrí medzi najvýraznejšie tváre organizácie a jeho ambície v strednej váhe smerujú k veľkým výzvam.

