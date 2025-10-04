    OKTAGON 77: Bič plieskal na konci. Buchinger ukončil ďalší duel pred limitom

    Buchinger po zápase so Smullenom. (Zdroj: OKTAGON)
    5. okt 2025 o 00:25
    Ivan Buchinger predviedol skúsený výkon a na turnaji OKTAGON 77 ukončil Íra Richieho Smullena.

    BRATISLAVA. Ivan Buchinger si na turnaji OKTAGON 77 pripísal ďalšie cenné víťazstvo.

    Skúsený slovenský bojovník zvládol duel proti írskemu zápasníkovi Richiemu Smullenovi, ktorého ukončil na submisiu v treťom kole.

    VIDEO: Buchinger vs. Smullen (ukončenie zápasu)

    Zápas sa niesol v znamení grapplerskej prestrelky. Obaja bojovníci sa neustále preťahovali o lepšie pozície na zemi a diváci videli technickú bitku plnú prechodov.

    Prvé kolo vyznelo v prospech Smullena, no Buchinger sa postupne dostával do tempa. V druhom kole mu rozhodca odobral bod za opakované chytanie pletiva, čo ešte viac zdramatizovalo priebeh duelu.

    V rozhodujúcom treťom kole Buchinger pridal na aktivite, presadzoval sa presnejšími prechodmi a využil svoju skúsenosť.

    V správnej chvíli nasadil submisiu, z ktorej sa jeho írsky súper už nedokázal vyslobodiť. Slovenský veterán tak ukázal, že aj po rokoch zostáva jedným z najnebezpečnejších bojovníkov domácej scény.

