Futbal ho pripútal na invalidný vozík. Bývalý ligový obranca oslávil 60-tku

„Človek sa s tým musí naučiť žiť. Najskôr som bol nahnevaný na celý svet, ale potom som to prijal a prestal sa tým zaoberať. Čo sa má stať, to sa stane,“ rozhovoril sa pre web Slovenského futbalového zväzu čerstvý šesťdesiatnik Miroslav Labun.

V Prešove hrali na Bubenka

Vo federálnej lige debutoval ako 19-ročný v sezóne 1980/81 v drese Tatrana Prešov.

Odtiaľ sa Miroslav Labun pobral na vojenčinu do Banskej Bystrice, kde ho viedol legendárny kanonier a v tom čase začínajúci tréner Jozef Adamec.

Potom nasledoval návrat do Prešova. V najvyššej československej súťaži odohral sedem sezón.

„Vtedy sa lopty viac nakopávali dopredu, hrali sme to na Bubenka. Nie že by sme nevedeli zakombinovať, vedeli sme hrať futbal, ale je pravda, že sme stavali na centrovaných a dlhých loptách viac, ako je to bežné v súčasnosti,“ zaspomínal si na legendárny prešovský „betón“, ktorým boli Šarišania postrachom aj pre slávne české kluby.