Sagan nebude v sobotu pre Boru ani plán B

Ani Sagan nedokáže robiť zázraky na počkanie. Nie je vylúčené, že tento rok dosiahne najhorší výsledok na talianskej klasike v kariére. Je to prirodzené vzhľadom na covid aj na výpadok v tréningu.

Bora sa spolieha na iných

Najhoršie v San Reme zatiaľ skončil na 17. mieste pri debute pred desiatimi rokmi.

Ak by sa stal v sobotu opak a on by opäť bol v top 10, znamenalo by to, že na Tirrene len blufoval a jeho forma bola výnimočná, akurát nechcel ukázať svoje karty. To je však skôr scenár súci do filmu.

To, že Sagan nie je na tom najlepšie, dokazuje aj nominácia jeho tímu. V minulosti bol v Bore aj v Tinkoffe jediným jasným lídrom. Celý tím bol pripravený mu pomáhať.

Teraz nemecký tím posiela aj dvoch iných lídrov, ktorí sa osvedčili a víťazia - Pascala Ackermanna a Maximiliana Schachmanna. Bora tak má jazdcov pre dva rôzne scenáre.