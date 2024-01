Shiffrinová po výhre hovorila o Vlhovej: Veľmi nám dnes chýbala, aj vďaka nej sa posúvam

"Veľmi nám dnes chýbala, myslím si, že by predviedla rýchlu jazdu. Rada sa pozerám na to, ako lyžuje. Vďaka nej posúvam na lepšiu úroveň aj svoje výkony. Zrinka predviedla dobrý výkon a rovnako aj Anna Swennová. Dnes to bol špeciálny deň, no Petra nám bude veľmi chýbať vo zvyšku sezóny."

Shiffrinová sa stala víťazkou Veľkej ceny Demänovských jaskýň, keď získala počas dvoch dní 180 bodov a dúfa, že sa preteky do slovenského strediska ešte vrátia.

"Mám z Jasnej rovnaké pocity ako po Killingtone. Je to unikátne tým, že keď idete dole kopcom, tak v polovici trate je na boku veľký dav fanúšikov. Počujete veľa hluku a je to niečo, čo inde nenájdete."