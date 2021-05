Manažuje syna v Bundeslige, ako tréner zachraňuje fortunaligový tím

Verejnosť ho pozná najmä ako manažéra svojho úspešného syna. Otec slovenského futbalového reprezentanta ONDREJ DUDA st. sa nedávno vrátil k trénerskej profesii. Vo fortunaligových Michalovciach pôsobí ako asistent hlavného trénera Antona Šoltisa. Ako vníma svoj návrat do dôverne známeho prostredia? A čo hovorí na výbornú formu svojho syna, ktorý by sa mohol stať ústrednou postavou slovenského tímu na blížiacich sa majstrovstvách Európy?

Po siedmich rokoch ste sa vrátili do pozície trénera. Ako sa zrodil váš súčasný angažmán v Michalovciach?

Oslovil ma tréner Šoltis, ktorého som poznal už ako hráča i neskôr ako trénera. Viedol som ho v Humennom, on trénoval Ondra v mládeži MFK Košice a spolu sme pôsobili v Michalovciach. Je to veľmi ambiciózny a komunikatívny tréner, ktorý presne vie, čo chce. Ponuku, ktorú som od neho dostal, som prijal. K tomuto klubu mám vrelý vzťah, jeho vedenie mi pomohlo a preto som sa rozhodol, že sa im to pokúsim vrátiť. Dúfam, že budeme úspešní a ligu sa nám podarí zachrániť. To je priorita. V porovnaní so sezónou 2013/14, keď ešte Michalovce pôsobili v druhej lige, ste si so Šoltisom vymenili úlohy. Hlavným trénerom je teraz on. Ako máte podelené kompetencie? Samozrejme, hlavné a rozhodujúce slovo má Tóno. Ale je to tréner, ktorý si dá poradiť. Mne sa s ním veľmi dobre spolupracovalo už predtým, takže v tomto nie je žiaden problém. Platí to aj v prípade ďalších chlapcov v realizačnom tíme.

Súčasný michalovský trénerský tandem - hlavný tréner Anton Šoltis a jeho asistent Ondrej Duda st. (Zdroj: facebook MFK Zemplín/Róbert Andrejov)

V Michalovciach ste v minulosti pôsobili aj pri mládeži. Je tento klub pre vás špecifický? Určite áno. Po štyroch rokoch v Humennom som prešiel na pozíciu trénera ligového dorastu U19 do Michaloviec. Po roku som sa stal asistentom trénera Petrželu, potom som odišiel do Saudskej Arábie a keď som sa vrátil, dostal som ponuku ísť ku áčku. S ľuďmi z klubu máme dobrý vzťah a preto som sa im rozhodol do konca sezóny pomôcť. Filozofia v MFK Zemplín sa za posledné roky zmenila. Výrazný priestor v súčasnosti dostávajú legionári. Čo na to hovoríte? Nebol veľmi čas nad tým rozmýšľať. Náš príchod k tímu bol rýchly. V pondelok odvolali predchádzajúcich trénerov a hneď na druhý deň sme nastúpili my. Musíme pracovať s tým, čo máme. Ak by sme boli pri mužstve od začiatku sezóny, zloženie kádra by možno vyzeralo inak, ale po našom príchode už nebol prestupový termín. Niektorých hráčov som poznal, pretože zápasy Michaloviec som naďalej sledoval. Keďže sa neustále vo futbale pohybujem, viem čo nás čaká. Poznáme problém tohto mužstva, veríme mu a urobíme všetko pre to, aby sme sa zachránili. Ak by som neveril, že sa nám to podarí, tak do toho nejdem.

Jedným z legionárov v súčasnom michalovskom kádri je aj Japonec Takuto Ošima (vľavo). (Zdroj: TASR)

Štyri kolá pred koncom vám patrí posledná priečka, ale na deviate Pohronie strácate len tri body. Záver sezóny sľubuje mimoriadne dramatickú zápletku. Kvalita v našom tíme určite je, ale trápi nás premieňanie šancí. Venujeme sa tomu na každom tréningu. Okrem ofenzívy pracujeme aj na defenzíve, pretože sme v lige dostali najviac gólov. Času nie je veľa, potrebovali sme chlapcov nastaviť na náš štýl hry i mentálne. Všetko je otvorené, hrať sa bude až do posledného kola. Bude to tvrdý boj. Trénersky ste pôsobili aj v saudskoarabských kluboch (Abha, Al-Watani, Al Ansar). Čo vám dali tieto skúsenosti? Veľmi veľa. Spoznal som nových ľudí i štýl práce, v zahraničí je to špecifické. Dôležité sú len výsledky a ste pod obrovským tlakom. Získal som aj jazykové znalosti, učili sme sa po arabsky. Pôsobil som v realizačnom tíme s Čechmi, kde hlavným trénerom bol Otakar Dolejš, ktorý v Chebe pracoval po boku Jarabinského a okrem arabského sveta bol aj pri olympijskom výbere Thajska. Bola to pre mňa veľmi dobrá škola.

Aký bol život v úplne odlišnej kultúre než tá naša? My Slováci sme známi tým, že sa vieme prispôsobiť. Samozrejme, chýbala mi rodina, deti chodili do školy. Ale dá sa to zvládnuť. Bol som tam päť rokov a zhruba na mesiac a pol za mnou chodila manželka. Asi človek nemôže mať všetko... Váš syn Ondrej sa po pôsobení v anglickej Premier League vrátil do nemeckej Bundesligy. Ako hodnotíte jeho výkony v Kolíne nad Rýnom? V Michalovciach momentálne niektorí hráči nemajú čísla, čo mi strašne vadí. Nestrieľajú góly a nemajú na konte ani asistencie. Ondro čísla v Bundeslige má. V Kolíne je najlepším strelcom, má najviac prihrávok a v produktivite patrí k najlepším hráčom celej súťaže. Po anglickej lige hrá druhú najťažšiu ligu na svete, v ktorej je veľmi ťažké sa presadiť a nároky na hráčov sú obrovské. Svojimi výkonmi dokazuje, že tam oprávnene patrí. Som veľmi rád, že v podobnom duchu sa prezentuje aj v reprezentácii, kde dostáva viac priestoru. Je to prospešné preňho i pre tím. Naposledy rozhodol dvoma gólmi o dôležitej výhre Kolína v Augsburgu, ocitol sa v zostave kola a špecializovaný portál SofaScore mu udelil druhú najvyššiu známku zo všetkých hráčov Bundesligy. Bol to najlepší Ondrejov výkon v sezóne? To by som netvrdil. Predtým bol dvakrát v zostave kola v anglickej lige a viackrát sa mu to už podarilo aj v Nemecku. Je však pravda, že hral vynikajúco a hoci by nedal góly, patril k najlepším hráčom zápasu.

Kolínčania majú veľkú šancu sa zachrániť, majú to vo svojich rukách. V posledných troch kolách hrajú doma proti Freiburgu, v Berlíne s Herthou a na záver privítajú Schalke. Ak získajú sedem bodov, záchranu budú mať v suchu. Ondrej má s Kolínom platnú zmluvu až do leta 2024. Ak sa mužstvu nepodarí udržať sa medzi nemeckou elitou, je možný jeho prestup? Určite áno. Základom pri uzavretí kontraktu bola férová ponuka a to, že mužstvo budujú okolo Ondreja. Nastala veľká hráčska výmena a škoda, že skončil tréner Gisdol. Pod jeho vedením dokázalo mužstvo remizovať s Dortmundom, či vyhrať v Mönchengladbachu, ale nezvládlo kľúčové domáce zápasy. Zdá sa, že zmena trénera prospela. V prípade vypadnutia by Ondro zostal v najvyššej nemeckej súťaži, nepôjde do druhej ligy. Všetko je ale ešte v štádiu riešenia. O záujemcov o jeho služby zrejme nebude núdza. To nie. V Bundeslige ho poznajú, v tom nevidím problém. Je to kvalitný ofenzívny hráč, s dobrými číslami i vekom. Jeho pozícia desiatky je veľmi vzácna. Otázkou je, či by šlo o o prestup alebo hosťovanie.

Zdôrazňujem ale, že momentálne robí všetko preto, aby pomohol k záchrane Kolína, pretože sa tam cíti veľmi dobre. Ak sa to podarí, tak v klube zostáva. Syna ste spočiatku pri rokovaniach zastupovali vy. Aktuálne už práva naňho vlastní aj renomovaná agentúra. Prečo? Dlhé roky sme nemali agenta, pretože naše skúsenosti s nimi neboli veľmi dobré. Zobral som to na seba a komunikoval som so športovými riaditeľmi i agentmi. Dospeli sme však do situácie, pri ktorej bola potrebná spolupráca. Dohodli sme sa s anglickou spoločnosťou Stellar Sports, ktorá zastupuje napríklad Garetha Balea. Zo slovenských hráčov má aj Róberta Boženíka. Ako máte podelené právomoci? Päťdesiat na päťdesiat. Oni majú na starosti skôr športovú stránku, my marketing a Ondrejov biznis.

Ondrej Duda ml. skóroval na majstrovstvách Európy pred piatimi rokmi do siete Walesu. (Zdroj: TASR)