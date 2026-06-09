    Messi, Ronaldo aj Ochoa idú na rekordné MS. Trojica sa prvýkrát stretla pred 20 rokmi

    Lionel Messi.
    Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 12:23
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    Trojica sa prvýkrát predstavila na MS v Nemecku v roku 2006, odvtedy nechýbala na žiadnom šampionáte.

    Na Lionela Messiho, Cristiana Ronalda a mexického brankára Guillerma Ochou čaká na blížiacom sa šampionáte v USA, Mexiku a Kanade spoločne rekordná šiesta účasť na finálových turnajoch MS.

    Trojica sa predstavila prvýkrát pred 20 rokmi na turnaji v Nemecku a odvtedy nechýbala na žiadnom najväčšom futbalovom sviatku.

    Štart na piatich MS majú na konte aj iní traja bývalí mexickí futbalisti Andres Guardado, Antonio Carbajal a Rafael Marquez, ako aj taliansky brankár Gianluigi Buffon a nemecký režisér hry Lothar Matthäus.

    Piaty turnaj čaká Chorváta Luku Modriča, uruguajského brankára Fernanda Musleru, Juta Nagatoma z Japonska a nemeckého gólmana Manuela Neuera.

    Messi môže navýšiť svoj vlastný rekord počte odohratých duelov. Na predošlom šampionáte v Katare zaznamenal vo finálovom dueli 26. štart, čím sa osamostatnil pred druhým Matthäusom (25).

    Štyri zápasy stráca na Messiho hviezdny Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorý sa môže takisto dostať cez Matthäusa.

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    Pokoriť ho z aktívnych hráčov môžu ešte Modrič a Neuer. Obaja majú na konte 19 stretnutí na pôde MS.

    Matthäusa by mohli predbehnúť v prípade, že ich tímy postúpia do semifinále a dvojica sa predstaví v každom zápase vrátane nasledujúceho finálového, resp. o 3. miesto.

    Za týchto okolností by sa dostali o jeden zápas pred Matthäusa, ktorý reprezentoval Nemecko na MS v rokoch 1982-1998.

    MS vo futbale 2026 - historické štatistiky

    Najviac zápasov na MS ako hráč: 26 zápasov, Lionel Messi (Arg.)

    najviac účastí na MS ako hráč: 5 účastí, Messi 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, Cristiano Ronaldo (Portug.) 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, Guillermo Ochoa (Mex.) 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, Antonio Carbajal (Mex.) 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, Lothar Matthäus (Nem.) 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, Gianluigi Buffon (Tal.) 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, Rafael Márquez (Mex.) 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

    Najviac účastí krajina (vrátane MS 2026): 23 účastí, Brazília (všetky)

    Počet titulov krajina: 5 - Brazília (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

    Najviac účastí vo finále: 8, Nemecko

    Najviac zápasov krajina: 114, Brazília

    Najviac víťazstiev na MS: 76, Brazília

    Najviac titulov ako hráč: Pelé (1958, 1962, 1970)

    Najviac štartov vo finále: 3, Cafú (1994, 1998, 2002)

    Najviac odtrénovaných zápasov: 25, Helmut Schön (Nem.) 1966-1978

    Najviac účastí ako tréner: 6, Carlos Alberto Parreira (Braz.)

    Najvyššie víťazstvo: 10:1, Maďarsko - El Salvador (1982)

    Najviac gólov v jednom zápase: 12 (26. júna 1954: Rakúsko-Švajčiarsko 7:5)

    Najviac gólov jedného mužstva: 27, Maďarsko 1954

    Najviac gólov v jednom zápase: 5, Oleg Salenko (Rusko - Kamerun, 1994)

    Najviac gólov vo finále ako hráč: 3, Geoff Hurst (Anglicko - NSR, 1966)

    Najviac gólov na jednom turnaji MS: 13, Just Fontaine (Fr.), 1958

    Najlepší strelec MS: 16, Miroslav Klose (Nem.), 2002-2014

    Najviac minút ako hráč: 2315, Messi 2006-2022

    Najdlhší čas bez inkasovaného gólu: 517 minút, Walter Zenga (Tal.), 1990

    Najrýchlejší gól: v 11. sekunde, Hakan Sükür (Tur.), o bronz v roku 2002

    Najmladší hráč: Norman Whiteside (Sev. Ír.) 17 rokov, 41 dní, 1982

    Najstarší hráč: Essam El-Hadary (Eg.), 45 rokov, 161 dní, 2018

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messi, Ronaldo aj Ochoa idú na rekordné MS. Trojica sa prvýkrát stretla pred 20 rokmi
    dnes 12:23
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