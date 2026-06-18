    Rakúsky reprezentant má zlomenú čeľusť. Podľa zväzu existuje ešte šanca, že nastúpi

    Stefan Posch.
    Stefan Posch. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 21:03
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    Rozsah zranenia potvrdilo následné röntgenové vyšetrenie.

    Rakúsky futbalový reprezentant Stefan Posch má zlomenú čeľusť, ale zostáva s tímom na MS. Podľa národného zväzu (ÖFB) stále existuje šanca, že by 29-ročný obranca mohol zasiahnuť do šampionátu.

    Posch utrpel zlomeninu pri kolízii s Odehom Al-Fakhourim v úvodnom zápase v J-skupine s Jordánskom, v ktorom jeho tím zvíťazil 3:1.

    Rozsah zranenia potvrdilo následné röntgenové vyšetrenie. ÖFB uviedol, že zranenie si nevyžaduje operáciu a hráč dostane špeciálnu ochrannú masku na tvár.

    „Zostáva otázne, či bude môcť nastúpiť v ďalšom stretnutí v základnej skupine proti Argentíne,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra DPA.

    Program Rakúska na MS vo futbale 2026

    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    3 - 1
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City

    Rakúsko čaká duel s obhajcom titulu v pondelok 22. júna o 19.00 SELČ v Arlingtone, záverečný skupinový zápas s Alžírskom odohrá v nedeľu 28. júna o 4.00 v Kansas City.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuška skupiny J na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Rakúsky reprezentant má zlomenú čeľusť. Podľa zväzu existuje ešte šanca, že nastúpi