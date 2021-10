Messiho donútil kopať penaltu. Hlavou aj rukami. Bodka, tvrdil

Podľa špecializovaného servera Sofascore bol mužom zápasu práve Messi, ktorý dostal aj najvyššiu známku 8,3.

Podľa UEFA bol najlepším hráčom Mbappé. Keď sa Francúza pýtali, že prečo prvú penaltu núkal pre Messiho, tak reagoval.

„Je to normálne, je to rešpekt. Je to najlepší hráč na svete. Je to výsada, že s nami hrá, vždy som to hovoril. Bola penalta a kopal ju on. Bodka. Pre druhou penaltou mi Messi povedal. „Teraz to zober ty. Tak som to zobral,“ vysvetľoval Mbappé.