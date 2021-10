Mauro Pini: Cieľ je jasný. Nebudeme sa s Petrou schovávať za strom

„Keď mi napísal koľko chce na sezónu, až sa mi pretočili bielka. Odpísal som mu, že pri všetkej úcte je to nereálne,“ načrtol Igor Vlha.

„Hneď som sa do tejto práce zamiloval. Nikdy v živote som nepovedal, že musím ísť do práce. Každý deň som na kopec chodil s radosťou. A dodnes to tak je,“ dodal 56-ročný Švajčiar.