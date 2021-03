Vlhovej tréner sa s novinármi pohrával. Pri hymne rozhovor prerušil

Vlhovej sa v obrovskom slalome v posledných týždňoch vôbec nedarilo. V Jasnej to však zlomila. Čo bolo za tým?

„Bola v domácom prostredí. Chcela sa ukázať nie najlepšie, ale super najlepšie. A vyšlo to,“ načrtol Gemza.

Po víťazstve pocítili všetci vo Vlhovej tíme veľké uvoľnenie.

„Je to super a za to všetko, čo sme si odmakali, najmä Petra na svahoch, som veril, že to musí prísť. A prišlo to doma v Jasnej,“ zhodnotil slovenský tréner.