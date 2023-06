Dubovská o Magoniho metódach: Nemôže so mnou pracovať ako s 20-ročnou lyžiarkou

„Mám pocit, že ma v Svetovom pohári už nikto nepotrebuje,“ povedal vo februárovom rozhovore Livio Magoni po tom, ako rozviazal zmluvu s rakúskou lyžiarkou Katharinou Liensbergerovou. Ponuka predsa len prišla a Talian odštartoval spoluprácu s MARTINOU DUBOVSKOU. Slovenska reprezentujúca Česko je z novej výzvy nadšená. Dohodli sa na jeden rok. Tridsaťjedenročná špecialistka na slalom odpovedala na otázky Sportnetu na ceste z prvého oficiálneho tréningu na ľadovci v Rakúsku. „Mám sa dobre. Som trochu unavená, ale mám sa dobre,“ začala s úsmevom.

Čo sa v rozhovore dozviete: Kto jej dohodil nového trénera?

Ako reagovala Veronika Velez Zuzulová?

Aký bol prvý oficiálny tréning?

Aké si nastavili ciele?

S čím sa Magoni počas sezóny neuspokojí?

Predstavili ste meno nového trénera na nasledujúcu lyžiarsku sezónu. Ako došlo k spolupráci s Liviom Magonim? Celé to sprostredkoval môj otec a bez neho by to nebolo možné. Otec s Liviom sú kamaráti. Niečo mi už spomínal v zime, ale vtedy som bola uprostred sezóny a mala som svojho trénera. Nechcela som sa nad tým zamýšľať. Keď som s ním ukončila spoluprácu, tak za mnou prišiel s týmto menom. Teším sa, že to vyšlo. Určite to je výzva.

Aký bol prvý tréning, ktorý ste spoločne absolvovali na ľadovci Hintertuxer? Už predtým sme koncom apríla testovali spolu lyže v Jasnej. Teraz to však bolo oficiálne. Zamerali sme sa viac na techniku a nešli sme úplne do hĺbky. To príde neskôr. Bol to prvý tréning po dovolenke. Trval štyri dni. Mám z toho dobrý pocit, určite to nebude jednoduché. Budem musieť aj ja zapracovať viac ako predtým.

Budem mať kratšie kempy, ale o to intenzívnejšie. Bude ich celkovo viac. Teším sa na spoločnú prácu. Livio je jeden z najlepších lyžiarskych trénerov na svete. Som vďačná, že sa mi to podarilo. Určite to však bude náročné.