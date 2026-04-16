Cítim sa veľmi dobre, odkazuje Pospíšil. Bude reprezentovať Slovensko na MS v hokeji?

Slovenský útočník Martin Pospíšil by rád posilnil reprezentáciu na majstrovstvách sveta v hokeji.
Po náročnej sezóne v Calgary deklaruje záujem o účasť na šampionáte vo Švajčiarsku, hoci pôvodné informácie zo zámoria nasvedčovali, že klub ho neuvoľní.
„Máme ešte jeden zápas v Calgary, potom nás čakajú výstupné testy. Cítim sa veľmi dobre. Nemyslím si, že by mal byť dôvod mojej neúčasti. Ako som vravel po olympiáde, rád prídem reprezentovať. Je to pre mňa česť.
Môže sa stať v ďalších rokoch, že budeme hrať play-off a podobná príležitosť už nepríde. Preto si chcem zahrať vo Švajčiarsku na majstrovstvách sveta. Verím, že aj s bratom Kristiánom. Kariéra je krátka, rýchlo vám ubehne. Chcem zažiť niečo podobné ako v Ostrave,“ uviedol Pospíšil pre Denník Šport.
Dvadsaťšesťročný hokejista vynechal prvú polovicu ročníka NHL pre otras mozgu, ktorý utrpel v prípravnom období. Zdravotné komplikácie ho sprevádzali aj počas februárovej olympiády v Miláne.
V závere sezóny navyše nastupoval za Flames nepravidelne, keďže trénerský tím pracoval s viacerými hráčmi a rotoval zostavu.
„Som zdravý, je to na trénerovi, koho postaví. Existuje pravidlo, že môžete zavolať z farmy päť hráčov a my ich máme viac. Je tu pretlak na súpiske. Rotoval to, aj keď som hral, neboli minúty, ako som si predstavoval.
Nie je to jednoduché po psychickej stránke, ale musím si zaklopať, som zdravý. Aj to, čo bolo na olympiáde, je už v poriadku. Som fit,“ priblížil.
V aktuálnom ročníku sa po zranení musel vyrovnať aj s obmedzeným priestorom na ľade, čo pripisuje konkurencii v tíme.
„Je tam viacero vecí, ale nechcem to konkretizovať. Samozrejme, výkony mohli byť odo mňa lepšie, ale je to ťažké, keď vybehnete na pár striedaní bez presiloviek, oslaboviek. Hrám fyzicky a keď mám ísť na ľad dva - trikrát za tretinu, je to náročné sa dostať do tempa.
Musím však začať od seba a zlepšiť sa. Chýba mi herné sebavedomie. V NHL je to náročné s tak malým priestorom. Snažím sa myslieť pozitívne a verím, že budúca sezóna bude lepšia,“ dodal Pospíšil.
Rodák zo Zvolena má zatiaľ jedinú skúsenosť zo svetového šampionátu. Na Majstrovstvá sveta v hokeji 2024 v Česku patril medzi najlepších hráčov slovenského výberu, turnaj však nedohral pre zranenie ramena.
Slovensko reprezentoval aj na zimných olympijských hrách v Miláne, kde v troch zápasoch nazbieral tri asistencie.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu už naisto neposilnia na MS vo Švajčiarsku viacerí dôležití hráči, medzi nimi aj Šimon Nemec, Marián Studenič či Tomáš Tatar. Účasť zvažuje obranca Martin Fehérváry.
Juraj Slafkovský (Montreal) a Erik Černák (Tampa) postúpili do play-off NHL, kde sa v prvom kole stretnú vo vzájomnom súboji.