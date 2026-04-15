Zlá správa zo zámoria. Šimon Nemec nebude reprezentovať Slovensko na MS v hokeji

Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: TASR)
Sportnet|15. apr 2026 o 17:43
V lete ho čakajú rokovania o novej zmluve.

Slovenský hokejista Šimon Nemec nebude reprezentovať Slovensko na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V stredu to potvrdil pre zámorských novinárov.

Obranca New Jersey odohral v tejto sezóne NHL 68 zápasov, v ktorých nazbieral 26 bodov za 11 gólov a 15 asistencií. Vytvoril si osobný bodový rekord.

Devils ale prežili nevydarenú sezónu a nepostúpili do play-off. Nemec by mohol na MS vycestovať, svoju účasť na šampionáte ale zamietol.

„Šimon Nemec, ktorý nemá pre budúcu sezónu platný kontrakt, nebude reprezentovať na MS v hokeji," uviedla na sociálnej sieti X novinárka Amanda Steinová.

Nemec pred štartom na MS uprednostnil klubovú budnúcnosť. V lete mu končí nováčikovský kontrakt, ktorý podpísal s New Jersey po drafte v roku 2022.

Ako dodal pre zámorských novinárov, rád by zostal v tíme Devils, ktorý má na neho stále prednostné právo. Rokovania o novej zmluve zatiaľ neprebehli.

Klub nedávno prepustil generálneho manažéra Toma Fitzgeralda a jeho nástupca zatiaľ nie je známy.

Dlhodobo je známe, že New Jersey majú pretlak v obrane a Nemec aj v aktuálnej sezóne niekoľko zápasov sledoval iba z tribúny ako zdravý náhradník.

V marci bol veľkým adeptom na výmenu, no vedenie tímu pred uzávierkou prestupov neurobilo žiadnu zmenu v zadných radoch.

Nemec sa vo februári predstavil na ZOH 2026 v Miláne, kde patril medzi najvyťažovanejších obrancov výberu trénera Vladimíra Országha a s tímom obsadil 4. miesto.

Slovensko reprezentoval už na štyroch majstrovstvách sveta, naposledy v roku 2024 v Česku.

