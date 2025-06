Petráša teší, že Európa uvidí obrovský pokrok Slovenska. Najlepšie meno mu robia športovci, tvrdí

To sa začína v stredu 11. júna a vyvrcholí o sedemnásť dní neskôr na bratislavskom Tehelnom poli.

Vo formáte 16 tímov bude turnaj prvý raz hostiť jedna krajina, a to v ôsmich mestách.

„Verím, že to bude pre našu krajinu niečo výnimočné. Vždy hovorím, že najlepšie meno Slovensku robia naši športovci – a za tým si pevne stojím. Dúfam, že sa to potvrdí aj tentoraz.

Trofej pre víťaza ME vo futbale do 21 rokov 2025 (EURO U21 2025). (Autor: TASR)

Máme krásne futbalové stánky a som rád, že to ľudia budú môcť vidieť – nielen u nás, ale v celej Európe. Pamätám si, že ešte pred 8–10 rokmi, keď sem prichádzali kluby zo zahraničia, boli prekvapené, na akých štadiónoch sa u nás hralo.

„Stále cítime – a ja osobne to vnímam tiež – že voči nám panuje určitá zášť. Naša liga je často podceňovaná podľa rôznych kritérií. Niektoré z tých výhrad sú oprávnené, ale pravdou je, že sa naša liga ťažko predáva.

On hral v čase ME21 v roku 2000 v najvyššej slovenskej súťaži za Baník Prievidza. Krátko po turnaji prestúpil do Jablonca, ktorý pôsobil v najvyššej českej súťaži.

Napríklad Nino podľa mňa má na veľký futbal, len potrebuje pravidelne hrať. Či za to, že sa ešte viac nepresadil, môže on alebo klub, nechcem hodnotiť – šancí už dostal dosť,“ povedal Petráš.

Vždy tvrdím, že buď na to hráč má, alebo nemá – nezáleží na veku, ale na pripravenosti.

Veľa bude záležať aj od výkonu celého tímu, lebo momentálne nemáme také individuality, ktoré by sa presadili čisto samé.

„V našej ére bola úplne iná doba – prestupy do zahraničia sa len začínali a najbližším trhom boli Čechy, kam odišlo veľa hráčov. Pre nás to bol vtedy dobrý krok.

Vidíme to aj pri konfrontáciách našich klubov s rumunskými v predkolách európskych pohárov, kde často vypadávame – napríklad Dunajská Streda prehrala s Rumunmi už dvakrát. Aj na ME bol zápas proti nim na veľmi vysokej úrovni.

Po troch zápasoch sa nakoniec rozlúčil so súťažou Albion, ktorý zdolali domáci 2:0.

Ak chceme pomýšľať na postup zo skupiny, potrebujeme uhrať dobré výsledky proti top tímom. Neznamená to, že musíme hneď vyhlasovať, že ideme vyhrať celý turnaj len preto, že hráme doma.

Pamätám si, že na Pasienkoch bola skvelá atmosféra, ľudia fandili spontánne. Dnes sa mi zdá, že sa čaká, že hráči najprv musia strhnúť divákov, hoci by to malo fungovať aj naopak – fanúšikovia by mali vedieť strhnúť tím.

Mrzí ma, že u nás často fandíme len vtedy, keď sa darí – sme trochu fanúšikovia úspechu, a to nielen vo futbale, ale aj v iných športoch.

Máme kvalitných hráčov svetovej úrovne, no na domáce zápasy často príde len poloplný štadión, akoby ľudia čakali len na veľké mená ako Ronaldo – a to je škoda.“