Najprv maturita, potom šampionát. Sauer: Môžeme sa dostať pokojne aj do finále

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov Nino Marcelli a Leo Sauer podpisujú karty fanúšikom pred domácimi Majstrovstvami Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 4. júna 2025. (Autor: TASR)

Ako najnovšie zapadol medzi svojich rovesníkov na sústredení v Rakúsku? „Celý tréningový kemp bol pre nás pozitívny. Strávili sme spolu viac času. Tridsať dní v Šamoríne by nám bolo dlho. Boli sme v inom prostredí, takže to bol dobrý krok,” poznamenal Sauer.

Dobré vzťahy so svojimi spoluhráčmi nadviazal rýchlo: „Hneď som sa udomácnil. Viete, aké je to s chalanmi. Za dva/tri dni sa cítite, ako by ste s nimi boli celú sezónu.”

Môžeme sa dostať do finále, tvrdí Sauer

Mário Sauer sa koncom mája upísal francúzskemu Toulouse, čo samozrejme potešilo aj mladšieho brata: „Veľmi mu to prajem. Myslím si, že na to čakal už rok či dva. Konečne mu to dopadlo tak, ako to dopadnúť malo. Plán, ktorý mu ukázali v Toulouse, je pre neho veľmi dobrý.”

Leo sa už nevie dočkať hrania po boku svojho staršieho brata v najcennejšom drese: „Veľmi sa na to teším. Rodičia sa na to možno tešia ešte viac ako ja.” Rodina ich bude sledovať na každom zápase:„Minimálne ocino, mamina a sestra.”