Tréner sa o konci kariéry Kližana dozvedel nedávno. V niečom prekvapil, vraví

"Takých talentov ako on, je na svete zopár. Ak sa pozriem na seba, ako tvrdo som musel trénovať, on má jednoducho dar,“ hovoril Hrbatý pre Športky .

Kližanov aktuálny tréner Martin Hromec hovorí, že ho ovplyvnili aj zranenia. "Svojím spôsobom ma jeho koniec kariéry prekvapil. Ale na druhej strane som videl všetky veci, ktoré na to rozhodnutie majú vplyv, z tohto pohľadu ma to až tak neprekvapilo," hovorí pre Sportnet Hromec.

"Aj ja som takto bol dva či tri roky, potom som skončil zo zdravotných dôvodov. Je to niekedy problém vôbec sa na tieto challengerové turnaje dostať. Niekedy som prišiel na letisko, z letiska na vlak, potom som šiel do nejakej dediny, kde vlastne nič nebolo. Človek sa vtedy spýta: Čo tu vlastne robím?" vysvetľuje.

"Hovorí o rešpekte, ale žiadny nepreukázal. Nič proti nemu ako proti človeku nemám, ale mali by ste na kurte rešpektovať druhého hráča. On je hráčom najlepšej päťdesiatky, ja hrám challengery a menšie turnaje. Tu nebol žiadny rešpekt," povedal vtedy Lokoli.

"Myslím si, že sa zmenil veľmi. Hlavne v komunikácii. Bola to jeho najväčšia slabina. Myslím, že dnes je úplne iný, ako bol pred rokmi. Možno mu stále zostala nejaká nálepka, ale na to ľudia časom zabudnú," vraví bývalý tréner

Neskôr sa za svoje výroky ospravedlňoval. "Chcel by som sa takto oficiálne ospravedlniť niektorým ľuďom, ktorým som povedal nie práve lichotivé slová, či už v dávnejšej minulosti alebo vlani. Niektoré veci som nemal hovoriť a mrzí ma, že to tak bolo," hovoril na tlačovej konferencii po daviscupovom stretnutí v roku 2018.

"Učil som ho, ako komunikovať, ako sa predať, ako pracovať s médiami a ľuďmi. Ale na druhej strane, Martin má jednu cennú vlastnosť. Hovorí veci na rovinu a do očí. Niekedy naozaj dokáže trafiť úplne klinec po hlavičke. Len to nevie povedať diplomatickejšie," dodáva.

Kližan si teraz podľa neho potrebuje od tenisu oddýchnuť. Verí však, že časom sa k tomuto športu vráti. Vyznačoval sa najmä skvelým citom pre hru, tieto skúsenosti by mal dovzdávať ďalej.

"Vidím ho buď ako výborného daviscupového kapitána alebo trénera, ktorý môže na Slovensku vychovať mladého hráča," dodáva Hrbatý.

Aj tréner Martin Hromec je presvedčený, že prípadný návrat k tenisu určite nepríde hneď. V poslednom období už pre šport nemal vášeň. "Musí to v ňom dozrieť. Keď bude mať odstup, možno to bude vidieť inak. Bolo by fajn keby pri tenise zostal, má obrovské skúsenosti. Bol to výborný hráč," uzavrel Hromec