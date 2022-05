Fehérváry by mal priletieť v pondelok, chýba však súhlas od klubu

Dvadsaťdvaročný obranca v noci na sobotu prehral so svojím tímom v 6. súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie NHL s Floridou Panthers 3:4 po predĺžení a klubová sezóna sa pre neho skončila.

Asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák po sérii uviedol: "Martin má záujem štartovať na MS a záujem máme aj my. Martina potrebujeme, uvidíme, ako sa to bude odvíjať. Ak by mohol nastúpiť už proti Kanade, bolo by to skvelé, ale nepredbiehajme."