Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní tretieho zápasu na MS 2022 medzi Slovenskom a Kanadou.



Slovensko má po dvoch dueloch bilanciu výhra a prehra. Sobota nebola šťastná, pretože sme nestačili na Nemecko a podľahli mu 1:2. Bol to však vynikajúci zápas, ktorý ale mal chybičky a ktoré bude nutné odstrániť v ďalšom priebehu podujatia. Tragédia rozhodne nemusíme robiť. Šampionát je stále v úvode a množstvo bodov je v hre. Avšak sa nemôžeme spoliehať, že nám budú pomáhať skupinoví protivníci a musíme sa pozerať na seba.



Kanada je stopercentná. Na úvod si poradila s Nemcami, aj keď toto víťazstvo 5:3 malo svoje trhliny, no dôležitý je konečný stav. Po dni odpočinku si k nedeľňajšiemu obedu doslova vychutnali trpaslíka z Talianska a nadelili mu šesť presných zásahov. Javorové listy pricestovali do Helsínk so štatútom obhajcu titulu, čo môže byť možno aj výhoda v súboji s nami vzhľadom k tomu, že sme mladé a neskúsené mužstvo. Navyše Kanade máme čo oplácať z domácich MS pred tromi rokmi, keď sme jej pustili všetky body sekundu pred posledným klaksónom gólom Marka Stonea.