Online prenos: Fínsko - USA dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Prajem príjemný večer pri sledovaní večerného zápasu z MS, čaká nás lahôdka v podaní dvoch silných tímov, domáceho Fínska a USA.



Fínsko kráča turnajom bez straty bodu, po dvoch vystúpeniach ich má na konte šesť. V úvodnom zápase zdolalo Nórsko jednoznačne 5:0, deň na to zdolalo aj Lotyšov, avšak už to bolo tesnejším výsledkom. Fíni dokonca museli otáčať nepriaznivý stav, no napokon to zvládli. Oba góly do lotyšskej siete padli v presilovej hre, víťazný gól na 2:1 strelil v 58. minúte Mikael Granlund.



Američania si na úvod poradili s Lotyšskom 4:1. Prakticky už po prvej tetine mali našliapnuté k trom bodom, keďže vyhrávali 3:0. Lotyši korigovali na začiatku tretej tretiny, keď presilovú hru využil Dzerins. Následne Američania narazili na papierovo slabých Rakúšanov, ktorí na turnaji nahradili Bielorusov, a veruže sa rodilo prekvapenie. Rakúsko si vytvorilo dvojgólový náskok, USA vyrovnalo v tretej tretine, zápas išiel do predĺženia, kde o extra bode pre Američanov rozhodol najmladší člen výberu Luke Hughes.