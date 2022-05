Online prenos: Francúzsko - Nemecko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Všetkým priaznivcom hokeja prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Majstrovstiev sveta. V skupine A na seba narazia Francúzsko a Nemecko.



Francúzsko

Francúzi vstúpili do turnaja prehrou proti Slovensku 2:4. V zápase proti Kazachstanu potom potvrdili úlohu miernych favoritov, keď zvíťazili 2:1 a pripísali si dôležité tri body. Proti Nemcom bude Francúzsko nastupovať podobne ako v prvom zápase v úlohe outsidera a každý získaný bod tak pre neho bude bonusom.



Nemecko

Nemci začali turnaj proti jednému z najťažších súperov. Kanada im uštedrila prehru 5:3, no hneď na ďalší deň sa Nemecko dokázalo skoncentrovať. Dôležitý zápas so Slovenskom totiž ovládlo tesne 2:1 a na tento výkon sa bude snažiť nadviazať aj proti Francúzsku.