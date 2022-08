Má 38 rokov, strelil päť gólov. Skóroval by som aj z Kriváňa, smial sa

PRÍBELCE. Padli po pekných akciách a dobre zahraných štandardných situáciách. Mário Kurák z TJD Príbelce strelil v zápase piatej ligy proti FK Sitno Banská Štiavnica päť gólov.

Jeho tím zdolal minuloročného víťaza štvrtej ligy vysoko 6:1.

„Stále tomu nemôžem uveriť. Ale raz za život sa to stane. Mám pocit, že by som skóroval aj z Kriváňa. Do čoho som kopol, to skončilo v sieti,“ smial sa po zápase spokojný autor piatich gólov Mário Kurák.

Kurák: Mal som šťastný deň

Bývalý hráč Skalice potvrdil, že je stále vo forme. Že aj v 38 rokoch je rozdielovým futbalistom.