Moravčík: Ak Calzona vyhrá so Slovenskom túto kvalifikáciu, bude najlepší v histórii

Slovenskí futbalisti majú za sebou výborný vstup do kvalifikácie MS vo futbale 2026, keď sa im podarilo zdolať reprezentáciu Nemecka (2:0) a Luxemburska (1:0).
Prvú reprezentačnú prestávka sezóny sme si v podcaste Futbalnet rozoberali s dvoma uznávanými slovenskými futbalovými persónami a niekdajšími reprezentantmi ĽUBOMÍROM MORAVČÍKOM a MARIÁNOM ZEMANOM.
Bok po boku ste odohrali šestnásť zápasov v slovenskom reprezentačnom drese. Medzi nimi aj historicky prvý súťažný duel samostatného Slovenska s Francúzskom proti Cantonovi, Deschampsovi, Djorkaeffovi a Ginolovi. Ako si spomínate na tento zápas, ale aj na spoločné pôsobenie na trávniku?
M.Z: Pre mňa to bol jeden z prvých zápasov v reprezentácii. V tých prvých dueloch je ešte hráč nervózny, takže si pamätám len, že sme ich nejako ubránili a bol to v tej čase prekvapujúci výsledok.
Pamätám si aj to, ako na Tehelnom poli zhasli svetlá a išli sme do kabíny. Ľubo bol vtedy pre mňa niekto, ku komu som vzhliadal. Bol jeden z prvých hráčov, ktorý sa dostal do zahraničia. V kabíne bol hlavná postava.
Ľ.M.: Ak by sme dnes remizovali s Francúzskom 0:0, tak by išlo o fantastický úspech. Vtedy sme ale mali veľké ambície. Slovan Bratislava dodal do reprezentácie kvalitných hráčov, ktorí hrali pohárové súťaže proti klubom ako AC Miláno či Borussia Dortmund.
Dokonca nám tam chýbal Peter Dubovský, ktorého nepustil Real Madrid. Bola taká doba, keď hráčov nepustili. Záležalo na spolupráci zväzu s klubmi. Dnes to už funguje automaticky. Keď je reprezentačná prestávka, tak tí hráči prídu. Kvalifikáciu sme začali dobre, ale zle sme ju skončili.
V podcaste sa rozoberali aj tieto témy
- Vyrovnali sa v strede ihriska Bero s Dudom Lobotkovi?
- Prečo Slováci nezopakovali výkon proti Nemcom aj o tri dni neskôr v Luxembursku?
- Aké majú po dobrom štarte šance vyhrať skupinu a postúpiť na MS?
Kvalifikáciu dobre odštartovali aj naši súčasní reprezentanti, výhrami nad Nemeckom a Luxemburskom. Kapitán Milan Škriniar povedal, že ak by mu to niekto povedal pred zrazom, tak by sa naňho pozeral divne.
M.Z.: Každý bod s Nemeckom je jasný úspech. Ale výhra nad Nemeckom...kto s tým počítal, tak je blázon. Zopárkrát som ale spomínal, že z ich mužstva nešiel taký strach. Príde Anglicko, príde Francúzsko, príde Španielsko, tak áno, ale z tohto nového Nemecka až taký strach nešiel. Aj to možno prispelo k tomu, že naši mali väčšiu sebadôveru.
Absolútne verili systému, ktorý dostali od trénera a pre slovenského fanúšika išlo o obrovský zážitok. Trocha nás možno podcenili, pričom merítko toho, bola ich nulová súbojovosť.
VIDEO: Rozhovor s Mariánom Zemanom a Ľubomírom Moravčíkom
Z ich strany neprišla agresia, nekopali do nás. Keď Dávid Strelec išiel hrať proti Tahovi s Rüdigerom, tak si musel hovoriť, že to ma bude dnes bolieť. Čo ho ale bolelo? (smiech)
Z iných zápasov v Slovane odchádzal okopaný, ale z tohto vôbec.
Ľ.M.: Ja som bol práve optimista. Pred zápasom som povedal, že vyhráme 1:0, takže som sa skoro trafil, aj keď som si na výsledok nepodal, čo je škoda (smiech).
Keď sa pozriem na slovenské mužstvo, tak máme jedenásť kvalitných hráčov, a to som počítal, že budú hrať Lukáš Haraslín či Ivan Schranz. Ale tá jedenástka hráčov má na to, aby hrala vyrovnanú partiu s Nemcami.
To, že nastúpili Leo Sauer s Dávidom Ďurišom, bolo pre mňa prekvapenie. Všetkých ale nakoniec možno zaskočilo to, ako to Sauer celé naštartoval a ukázal svoje ťahy a hlavne to, že sa s nimi dá hrať.
Dali sme prvý gól a Nemci úplne psychicky odišli. Keď sme dali druhý gól, tak sa už len núkala otázka, kedy dáme aj tretí. Nemci nás trocha podcenili. Ich tréner neurobil nič, aby na nás vyvinuli tlak.
Stále sa nás snažili zdolať svojím futbalom, ale neporazili nás, keďže sme mali dobrý deň. Hráči išli na sto percent fyzických síl, a to nám zasa chýbalo v dueli s Luxemburskom.
Slovenská reprezentácia zaznamenala v minulosti veľké víťazstvá nad Talianskom či Španielskom, no ani v jednom z tých zápasov nepodala taký presvedčivý výkon. Súhlasíte?
M.Z.: Najlepšie je pozrieť si reakcie súpera. Keď s nami prehrali Taliani na majstrovstvách sveta, alebo keď Španieli padli v Žiline, tak vždy po zápase povedali, že to bol smolný duel. Ale teraz prišiel nemecký tréner a povedal si, že môže byť rád, že sa to skončilo len 0:2. Je to pre nás obrovská pochvala, že si nemecký tréner po zápase uzná, že bol súper lepší. Preto tento zápas radím k najlepším v histórii.
Spomínaný Leo Sauer spravil fantastický dojem. Patril k najlepším hráčom na ihrisku, aj keď sa trápil v koncovke. Ako ju môže zlepšiť?
Ľ.M.: Ak by mal lepšiu ľavačku, tak by dal určite aspoň dva góly. Mal príležitosti, ktoré bolo treba lepšie trafiť. Pravý ľavák to dá, ale on je nepravý ľavák. Teraz je otázka, či sa to mal už doteraz naučiť, či to zanedbal, ale stále to vie dobehnúť. Ja som bol napríklad obojnohý futbalista, ale myslím si, že už v devätnástich som vedel hrať ľavou nohou tak, ako v 29. rokoch.
Pretože už v mladom veku, od trinástich rokov, som sa naučil hrať na ľavej strane a hral som cez nohu. Je na ňom (Sauerovi), aby si našiel cestu, aby bol efektívny, pretože čísla rozhodujú o tom, či bude v budúcnosti dobrý a platný hráč.
Po presnom zásahu Dávida Strelca zaplavili sociálne siete pochvalné statusy od fanúšikov Middlesbrough, ktorí boli z novej akvizície nadšený. Po nie úplne vydarenom štarte do sezóny, v ktorom mu takpovediac chýbal servis v Slovane, predviedol Strelec famózny výkon. Čím to bolo?
M.Z.: Nechápem, naozaj nechápem, koľko voľného priestoru mal ten Dávid Strelec. To, že vyhral nejaký súboj, svedčí o jeho kvalite. Ale koľko priestoru mu dali obrancovia na prebratie lopty, tak to už roky nemal.
S priateľmi sme len tak rozoberali, že ak by tam stál Sergio Ramos, tak príde prvá, druhá, tretia akcia, a potom si Ramos povie, že tak na neho musím ísť inak. Tak bum, ide dole. Dám mu lakeť v súboji, dohrám ho tvrdšie, a to práve Nemcom chýbalo.
Ľ.M.: Middlesbrough je veľmi dobrá adresa. (Vladimír) Kinder by o tom vedel povedať viac. Je to futbalové mesto s krásnym štadiónom, ale už dlhšie neboli v Premier League, a preto si myslím, že vzali Dávida Strelca. Aby vytvorili konkurenciu na poste útočníka.
Dávid sa dostal do veľkého futbalu, kde je každý víkend futbalový sviatok. Na Slovane je sviatok len vtedy, keď sa hrá európska súťaž. Má sa na čo tešiť a my mu držíme palce, aby sa tam chytil.
Bilancia trénera Francesca Calzonu na lavičke Slovenska za tri roky je 34 zápasov, z toho 16 výhier, 8 remíz a 10 prehier. Ak by sme to zrátali, tak to vychádza v priemere 1,65 bodu na duel. Lepší priemer mali v tomto storočí pri aspoň dvoch rokoch na slovenskej lavičke len Dušan Galis (1,66 bodu na duel) a Ján Kozák (1,73 bodu na duel). Ako hodnotíte jeho pôsobenie na slovenskej lavičke?
M.Z.: Bol som kritik po prípravných zápasoch, v ktorých sme niečo skúšali, po sezóne, s obmeneným kádrom, bez motivácie atď.
Ale spôsob hry, aký zvolil v posledných dvoch zápasoch, sa mi veľmi páči. Duely sú zaujímavejšie. To, ako vysoko stojíme a ako sa to snažíme súperovi znechutiť, nie defenzívnym, ale ofenzívnym postavením, je niečo, čo priniesol do slovenského futbalu a za to si zaslúži pochvalu.
Ľ.M.: Zmenil sa pod ním spôsob hry. Hráme atraktívnejšie a divákov baví pozerať sa na to. Futbal je moderný a taký by mal byť. Dnešný futbal si vyžaduje byť aktívny, celoplošný a nie stáť v šestnástke a odkopávať loptu. Problém má však na lavičke.
Nedokážeme udržať rovnakú kvalitu celých 90 minút. Po vystriedaní viacerých hráčov sa kvalita stráca, keďže nemáme lavičku. Je to jeho veľká nevýhoda.
Keď však vyhrá túto kvalifikáciu, tak musíme pred ním všetci "sňať klobúk" a povedať, že Calzona je najlepší tréner, ktorý doteraz viedol slovenskú reprezentáciu.
Vtedy predbehne všetkých predchodcov. Ak by sme sa dostali do baráže, tak to bude masaker. Hráte tam dvakrát po sebe, s ťažkými súpermi a s možnosťou predĺženia, penált atď.