Opľul rozhodcu, rok nemohol hrať. Vo forme ho drží aj práca na streche

Ak by Úpor odohral zápas proti Zalužiciam o deň neskôr, gólový koncert by si zopakoval presne po roku.

Motivuje ho aj individuálna méta.

„Bolo by pekné stať sa najlepším strelcom súťaže. To by bola čerešnička. Inak veľké ambície už nemám, mám svoj vek. Možno štvrtú ligu by som ešte zvládol,“ zamyslel sa Rugolský, ktorý pracuje ako tesár - pokrývač.

„Celý týždeň som v švungu na strechách. Je to ťažké povolanie, ale baví ma to. V stredu a piatok máme tréningy, cez víkend zápasy, takže v pohybe som neustále. Sedenie za počítačom v kancelárii nie je pre mňa,“ pousmial sa.