Brankár dal dva góly. Presadil sa už aj z polovice a spred vlastnej šestnástky

PREŠOV. Rastie pri Prešove nový kanonier? Má to však háčik. Dokonca dva. Hoci ten druhý by až taký problém byť nemusel. Jaroslav Kaminský má 44 rokov a je brankár.

„Asi som ich zahral nekompromisne. Ale nie, žartujem. Definitívne sa rozhodujem až pri rozbehu. Niekedy to umiestnim do strany, inokedy napálim bombu do stredu brány,“ priblížil Kaminský svoju stratégiu.

Kaminského meno v kolónke strelcov nie je úplne netradičný jav. Počas dlhoročnej kariéry sa už presadil viackrát.

„V štvrtej lige som vo Finticiach dal počas jednej sezóny možno sedem gólov. Počas pôsobenia vo Vyšnej Šebastovej tiež zhruba sedem,“ rátal nahlas.

Kuriozitou je to, že nie všetky góly zaznamenal len z penált.

„Raz som sa proti Kendiciam presadil z priameho kopu. Bolo to približne z polovice ihriska. Nakopnutú loptu do šestnástky nikto ´neštrajchol´ a padlo to až do brány,“ lovil v pamäti.